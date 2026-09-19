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Raphinha anota mais um hat-trick, e Barcelona vira sobre o Sevilla e mantém 100% em LaLiga

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pelo segundo jogo seguido, Raphinha anotou um hat-trick e brilhou na vitória do Barcelona. Em busca do tricampeonato espanhol, o Barcelona enfrentou dificuldades contra o Sevilla neste sábado, saiu perdendo, mas virou para 3 a 1 com três gols do atacante brasileiro e alcançou seu melhor início em LaLiga ao conquistar sua sétima vitória em sete rodadas.

Em sua temporada mais artilheira, o brasileiro Raphinha é o goleador máximo de LaLiga, com 12 bolas nas redes e três assistências. O atacante, que também marcou três vezes na goleada por 7 a 2 sobre o Racing no meio de semana, ainda acertou a trava em uma cobrança de escanteio e foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo.

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O time do técnico Hansi Flick sofreu com a forte marcação do Sevilla no primeiro tempo. Em seu estádio, o Sánchez-Pizjuán, o Sevilla conseguia explorar as brechas dos visitantes e abriu o placar aos 19 minutos.

Após cruzamento da esquerda feito por Correia, o meia francês Fofana, emprestado pelo Milan, acertou um forte cabeceio, sem dar chances para o goleiro Livakovic. Foi o primeiro gol de Fofana pelo Sevilla. Mesmo sem conseguir se impor, o Barcelona reagiu rapidamente, três minutos depois. Raphinha se infiltrou na área do Sevilla e recebeu bom passe de Christensen. Com um drible, deixou o defensor Sangante e finalizou rasteiro para empatar.

Após manter a disputa equilibrada no primeiro tempo, o Sevilla viu dois dos principais jogadores rivais brilharem logo no início da segunda etapa. Aos 6, Lamine Yamal fez uma boa jogada pela direita e cruzou. Raphinha se antecipou à marcação e cabeceou na entrada da pequena área para virar o placar.

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A dupla Yamal e Raphinha voltou a desestruturar a defesa do Sevilla aos 23. O espanhol enfiou para o artilheiro do Espanhol, que apareceu livre diante do goleiro Vlachodimos e marcou com uma cavadinha.

Confira os jogos da sétima rodada de LaLiga neste sábado

Osasuna 1 x 1 Rayo Vallecano

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Athletic Bilbao 0 x 0 Alavés

Celta 5 x 0 Racing Santander

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Barcelona LaLiga sevilla
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