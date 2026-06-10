Raphinha admite falta de conexão com a torcida brasileira: "Saí jovem do país"

O atacante Raphinha concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (10), em Nova Jersey, e abordou a diferença de tratamento que recebe dos torcedores brasileiros em comparação ao público estrangeiro. Às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos, o jogador admitiu que sua saída muito jovem do país dificultou a criação de uma conexão mais forte com a torcida nacional.

"É natural. Eu saí muito jovem do Brasil, não consegui criar conexão", disse. Apesar disso, ele ressaltou que sua maior motivação é provar sua capacidade para si mesmo e sua família, garantindo o máximo de dedicação e entrega sempre que vestir a camisa da Seleção Brasileira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Confira as datas e os horários dos jogos da 1ª rodada da Copa do Mundo



Questionado sobre a discrepância de rendimento entre suas atuações pelo Barcelona e pela equipe nacional, o atacante não fugiu do tema. Raphinha reconheceu que o desempenho não é idêntico, mas defendeu ter apresentado um bom futebol ao longo do ciclo preparatório. Ele destacou que a cobrança é uma realidade natural, uma vez que a Seleção vive de resultados, e assegurou que todo o elenco tem plena consciência da necessidade de aproximar o nível de jogo internacional daquele que apresentam semanalmente em seus clubes europeus.

"Eu já consegui entregar muito pela Seleção sim. Obviamente que não podemos ser hipócritas e falar que foi igual ao clube. Mas, dentro do que passamos neste ciclo, pude entregar sim um bom futebol."



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A relação com o técnico Carlo Ancelotti também foi um ponto alto da entrevista. Raphinha sofreu com lesões recentes na temporada e acabou desfalcando a Seleção em metade dos compromissos sob o comando do treinador italiano. No entanto, o atacante afirmou ter a total confiança do comandante. Mesmo relembrando o histórico de rivalidade no futebol espanhol, época em que Ancelotti dirigia o Real Madrid, o atleta enalteceu a trajetória do técnico e prometeu retribuir as oportunidades com o melhor de sua condição física e técnica.

Com o foco voltado para o torneio, Raphinha garantiu que a equipe superou os momentos de oscilação e chega pronta para o primeiro desafio neste sábado. Para ele, o principal ponto de atenção contra o Marrocos e no restante da Copa deve ser a redução drástica de erros, um fator determinante em competições de tiro curto. O atacante reconheceu o forte poderio ofensivo do Brasil, mas frisou que a conquista do hexacampeonato passará obrigatoriamente por um sistema defensivo sólido, elogiando a consistência mostrada pelo grupo nos últimos amistosos.

Avaliando seu momento pessoal, o jogador se enxerga muito mais preparado do que na edição do Catar. Raphinha assumiu que em 2022 ainda lidava com a imaturidade e a falta de adaptação ao ambiente da Seleção, cenário que hoje está totalmente superado. Disposto a atuar em qualquer posição tática solicitada pelo treinador, seja pelas pontas ou centralizado, ele finalizou destacando o clima leve na concentração. Segundo o atacante, os jogadores mais experientes têm trabalhado para blindar os mais jovens da pressão das redes sociais, mantendo o grupo unido e focado no objetivo principal.