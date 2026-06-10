Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
COPA DO MUNDO

Raphinha admite falta de conexão com a torcida brasileira: "Saí jovem do país"

Às vésperas da estreia no Mundial, jogador fala sobre pressão e diferenças entre atuar no Barcelona e no Brasil

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 18:46:31 Editado em 10.06.2026, 18:46:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Raphinha admite falta de conexão com a torcida brasileira:
Autor Atacante Raphinha durante entrevista coletiva - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O atacante Raphinha concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (10), em Nova Jersey, e abordou a diferença de tratamento que recebe dos torcedores brasileiros em comparação ao público estrangeiro. Às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos, o jogador admitiu que sua saída muito jovem do país dificultou a criação de uma conexão mais forte com a torcida nacional.

"É natural. Eu saí muito jovem do Brasil, não consegui criar conexão", disse. Apesar disso, ele ressaltou que sua maior motivação é provar sua capacidade para si mesmo e sua família, garantindo o máximo de dedicação e entrega sempre que vestir a camisa da Seleção Brasileira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Confira as datas e os horários dos jogos da 1ª rodada da Copa do Mundo

Questionado sobre a discrepância de rendimento entre suas atuações pelo Barcelona e pela equipe nacional, o atacante não fugiu do tema. Raphinha reconheceu que o desempenho não é idêntico, mas defendeu ter apresentado um bom futebol ao longo do ciclo preparatório. Ele destacou que a cobrança é uma realidade natural, uma vez que a Seleção vive de resultados, e assegurou que todo o elenco tem plena consciência da necessidade de aproximar o nível de jogo internacional daquele que apresentam semanalmente em seus clubes europeus.

"Eu já consegui entregar muito pela Seleção sim. Obviamente que não podemos ser hipócritas e falar que foi igual ao clube. Mas, dentro do que passamos neste ciclo, pude entregar sim um bom futebol."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A relação com o técnico Carlo Ancelotti também foi um ponto alto da entrevista. Raphinha sofreu com lesões recentes na temporada e acabou desfalcando a Seleção em metade dos compromissos sob o comando do treinador italiano. No entanto, o atacante afirmou ter a total confiança do comandante. Mesmo relembrando o histórico de rivalidade no futebol espanhol, época em que Ancelotti dirigia o Real Madrid, o atleta enalteceu a trajetória do técnico e prometeu retribuir as oportunidades com o melhor de sua condição física e técnica.

Com o foco voltado para o torneio, Raphinha garantiu que a equipe superou os momentos de oscilação e chega pronta para o primeiro desafio neste sábado. Para ele, o principal ponto de atenção contra o Marrocos e no restante da Copa deve ser a redução drástica de erros, um fator determinante em competições de tiro curto. O atacante reconheceu o forte poderio ofensivo do Brasil, mas frisou que a conquista do hexacampeonato passará obrigatoriamente por um sistema defensivo sólido, elogiando a consistência mostrada pelo grupo nos últimos amistosos.

Avaliando seu momento pessoal, o jogador se enxerga muito mais preparado do que na edição do Catar. Raphinha assumiu que em 2022 ainda lidava com a imaturidade e a falta de adaptação ao ambiente da Seleção, cenário que hoje está totalmente superado. Disposto a atuar em qualquer posição tática solicitada pelo treinador, seja pelas pontas ou centralizado, ele finalizou destacando o clima leve na concentração. Segundo o atacante, os jogadores mais experientes têm trabalhado para blindar os mais jovens da pressão das redes sociais, mantendo o grupo unido e focado no objetivo principal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV