Raniele tem lesão no joelho constatada e se torna mais um desfalque para Seedorf no Corinthians

Seedorf inicia nesta quarta-feira sua passagem pelo Corinthians. O treinador holandês já chega com problemas extras para resolver além de ajustar a equipe para findar série de oito derrotas no Brasileirão. Além da suspensão do compatriota Memphis Depay, no atual, o comandante perdeu o volante Raniele, com problema no joelho direito.

"O meio-campista Raniele sofreu uma entorse no joelho direito na partida diante do Palmeiras, no último domingo (11), no Nubank Parque, e passou por exames na terça (13), que identificaram uma lesão de menisco lateral", informou o clube.

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O volante, titular absoluto, vai passar por consulta com o médico consultor de joelho, Dr. Moisés Cohen, para avaliação e indicação de tratamento. Caso o problema não seja tão grave, será possível um tratamento conservador. Normalmente, tal lesão requer uma artroscopia, com até seis semanas de reabilitação.

Sem Raniele, o xerifão do meio-campo, Seedorf tem como opções Allan e o pouco aproveitado Charles. As outras opções para completar o setor diante do Vitória são Breno Bidon, André e Rodrigo Garro, que volta de suspensão.

Na frente, Yuri Alberto deve ter a parceria de Kaio César, também ausente no clássico com o Palmeiras por acúmulo de cartões amarelos. Seedorf, porém, pode modificar peças na equipe, que não vem rendendo o esperado em campo e já vê a torcida pedir que alguns titulares acabem na reserva.

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O embate com o Vitória é considerado um confronto direto e chave para a equipe fugir do rebaixamento. Ganhar em casa é obrigação após oito derrotas e significa passar mais uma rodada fora da zona de rebaixamento. O Corinthians soma apenas 32 pontos e ocupa a perigosa 16ª colocação.