Raniele se desculpa por expulsão que poderia eliminar o Corinthians: 'Total noção do meu erro'

Assim que o árbitro apitou o fim do jogo na Neo Química Arena com triunfo sofrido do Corinthians por 1 a 0 diante do Rosario Central, o elenco alvinegro fez enorme festa com a torcida. Gabriel Paulista até foi para a arquibancada se juntar no 'poropopó'. Expulso por deixar o pé no joelho de um marcador, o volante Raniele fez questão de pedir desculpas e agradecer pelo empenho dos companheiros.

Com 0 a 0 no placar e o Corinthians encontrando dificuldades no começo da etapa final, Raniele exagerou na força em dividida com Copetti e levou o vermelho, deixando a equipe em situação delicada e em sério risco de cair nas oitavas de final da Libertadores. Breno Bidon, porém, desviou o cruzamento de Memphis e garantiu a festa e o alívio do camisa 14.

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"Tenho total noção do que representa um jogo desse tamanho e da gravidade do meu erro. Peço desculpas à Fiel Torcida e principalmente aos meus companheiros", postou Raniele nos stories do Instagram. A mensagem ainda veio com agradecimento ao time.

"A eles (companheiros) também, deixo o meu muito obrigado, correram e se entregaram pra trazer a classificação, aos torcedores principalmente, pois mesmo com as adversidades não pararam de cantar", seguiu, aliviado.

O volante admitiu que todo ser humano é passível de falhas e destacou que jamais deixará de lutar pelo bem do Corinthians. Expulso direto, ele terá de cumprir suspensão ao menos no duelo de ida diante do Estudiantes, entre os dias 8 e 10 de setembro, na Argentina. Como também levou amarelo e estava pendurado, é possível que perca os dois jogos. O Corinthians aguarda informação da Conmebol.

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"Erros fazem parte e minha carreira sempre foi pautada em coragem e entrega, vou estar aqui novamente e vou dar a cara a tapa quando for necessário. Eu vivo essa parada 200%. #VaiCorinthians", concluiu.

Allan, suspenso contra o Rosario Central, volta e pode ser o substituto de Raniele. André está em recuperação e pode ser outra novidade nas quartas de final. Antes, o Corinthians se prepara para visita ao Coritiba, domingo, pelo Brasileirão.