Ramon testa Ayrton Lucas no lugar de Alex Telles em treino da seleção

Contando pela primeira vez com grupo completo na seleção brasileira, o técnico Ramon Menezes testou mudança na defesa da equipe, em preparação para o amistoso com Guiné, no sábado, em Barcelona. O treinador interino do time nacional escalou Ayrton Lucas no lugar de Alex Telles na atividade desta quarta-feira.

continua após publicidade

A entrada do jogador do Flamengo entre os 11 possíveis titulares para o amistoso foi a única alteração em relação ao treino de terça. O time foi formado com Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Paquetá; Rodrygo, Richarlison e Vinicius Júnior.

A equipe reserva contou com Weverton; Vanderson, Ibañez, Robert Renan e Alex Telles; André, Bruno Guimarães e Raphael Veiga; Malcom, Rony e Pedro. Robert Renan foi o penúltimo jogador a se apresentar ao time, nesta quarta, após ser convocado de última hora para substituir o zagueiro Nino, do Fluminense, vetado por questões físicas.

continua após publicidade

O último a integrar a equipe foi o goleiro Ederson, campeão da Liga dos Campeões da Europa com o Manchester City no sábado. O jogador ganhou alguns dias de descanso para se apresentar à seleção. Nesta quarta, treinou em separado. Mas poderá até aparecer entre os titulares no sábado.

Ramon vai orientar mais dois treinos, na quinta e na sexta, antes da partida com Guiné. O jogo está marcado para as 16h30 de sábado, no estádio Cornellà-El Prat, do Espanyol, em Barcelona. O segundo amistoso desta Data Fifa será na terça-feira, às 16h, contra Senegal, no estádio José Alvalade, em Lisboa, em Portugal.