Ramon Menezes corta Gabriel Veron do Pan-Americano de Santiago e convoca Pirani

O técnico Ramon Menezes, que vai comandar a seleção brasileira na disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, anunciou, nesta terça-feira, o corte do atacante Gabriel Veron por motivo de lesão. Para o seu lugar, o treinador convocou o meia Gabriel Pirani, que atualmente defende o DC United, dos Estados Unidos.

continua após publicidade

Pirani está sendo aguardado pela CBF e a sua apresentação está marcada para esta quarta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis, onde a seleção brasileira vem fazendo a sua preparação.

A competição tem início no dia 20 deste mês e termina em 5 de novembro. A seleção brasileira integra o Grupo B ao lado dos Estados Unidos, Colômbia e Honduras. Em fase final de treinamentos, Ramon Menezes quer aproveitar a semana para os ajustes finais.

continua após publicidade

A estreia do Brasil no Pan-Americano de Santiago acontece no dia 23 e o adversário é a seleção americana. O confronto acontece na cidade de Valparaíso. A equipe nacional volta a campo três dias depois e encara a Colômbia em Viña del Mar. O último compromisso da fase de classificação vai ser no dia 29, diante dos hondurenhos, em Sausalito.

Depois de se ausentar da última edição dos Jogos, em 2019, o Brasil busca agora a conquista do título para dar mais força ao treinador. Entre os principais destaques da lista para esta competição estão os atacantes Matheus Nascimento (Botafogo) e Figueiredo (Vasco).