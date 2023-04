Ramon Menezes convoca seleção para Copa do Mundo Sub-20 sem Endrick e Vitor Roque

Marcio Dolzan (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Sem Endrick e Vitor Roque, mas com Andrey Santos, o técnico Ramon Menezes anunciou no início da tarde desta sexta-feira a lista com 21 convocados para a Copa do Mundo Sub-20, que será disputada a partir do próximo mês, na Argentina. A ausência dos craques de Palmeiras e Athletico Paranaense já era esperada, uma vez que os clubes alertaram que não iriam liberar os jogadores.

continua após publicidade .

Isso porque, apesar de ser uma competição oficial da Fifa, a entidade que comanda o futebol mundial não obriga que os clubes liberem seus jogadores para o Sub-20. O técnico Ramon Menezes tinha a intenção de contar com os jogadores, mas teve de se resignar.

"Perde todo mundo, na verdade. Perde a seleção, perde o clube e perde o atleta. Mas a gente tem que ser inteligente e entender o lado do clube", disse, logo após anunciar a lista de convocados.

continua após publicidade .

Apesar disso, o treinador se disse confiante para a disputa. "Gostaríamos que estivessem todos à disposição, mas para não ter nenhuma desconvocação, nós fizemos esta convocação. Estamos muito felizes com o que a gente tem", garantiu.

A Copa do Mundo Sub-20 começa em 20 de maio, e o Brasil estreia no dia seguinte, diante da Itália. A seleção está no Grupo D, que tem ainda República Dominicana e Nigéria.

Inicialmente, a competição estava prevista para ser disputada na Indonésia, mas a Fifa retirou a sede do país asiático e transferiu para a Argentina no início deste mês. Os argentinos, que não haviam se classificado para a competição, acabaram herdando a vaga de país-sede.

continua após publicidade .

O torneio será disputado por 24 seleções, que foram divididas em seis grupos. O regulamento prevê que os dois melhores de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados, avancem para as oitavas de final. A decisão acontece em 11 de junho.

CONVOCADOS

GOLEIROS

continua após publicidade .

Mycael - Athletico-PR

Kaíque - Palmeiras

continua após publicidade .

Kauã Santos - Flamengo

LATERAIS

Arthur - América-MG

continua após publicidade .

Andre Dhominique - Bahia

Kaiki Bruno - Cruzeiro

ZAGUEIROS

continua após publicidade .

Kaiky Fernandes - Almería

Michel - Palmeiras

continua após publicidade .

Robert Renan - Zenit

MEIAS

Marlon Gomes - Vasco

continua após publicidade .

Andrey - Vasco

Guilherme Biro - Corinthians

Ronald - Grêmio

continua após publicidade .

ATACANTES

Marcos Leonardo - Santos

Giovani - Palmeiras

Matheus Martins - Watford

Matheus Nascimento - Botafogo

Sávio - PSV

Kevin - Palmeiras

Giovane - Corinthians

Pedrinho - Corinthians