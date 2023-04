Ramon Menezes convoca 4 novos jogadores para amistosos da seleção brasileira sub-20

(via Agência Estado)

O técnico Ramon Menezes deve perder alguns convocados para os amistosos que a seleção brasileira sub-20 fará na Espanha e se antecipou às perdas anunciando quatro novos nomes nesta segunda-feira: Matheus Martins (Watford), Matheus Nascimento (Botafogo), Pedro Lima (Palmeiras) e Savinho (PSV).

"O técnico Ramon Menezes fez um acréscimo na lista dos convocados para os amistosos da seleção brasileira sub-20. Foram chamados os atletas Matheus Martins (Watford), Matheus Nascimento (Botafogo), Pedro Lima (Palmeiras) e Savinho (PSV)", informou a CBF.

A apresentação da equipe está marcada para o dia 15 de abril em Jerez de la Frontera, na Espanha. Serão três amistosos, contra Repúblicva Dominicana, Iraque e Usbequistão, que fecham a preparação da seleção brasileira antes da convocação para a Copa do Mundo sub-20, marcada para 20 de maio ainda sem sede definida.

Ramon Menezes havia mantido boa parte do grupo campeão invicto no Sul-Americano disputado e conquistado na Colômbia, em fevereiro. Mas voltou a convocar nomes que acabaram não liberado na época, casos dos palmeirenses Endrick e Giovani e do santista Marcos Leonardo. Seus clubes novamente tentam liberar seus jovens atletas.

Caso Palmeiras e Santos cumpram com a ideia de pedir a desconvocação, podem tirar seus jogadores do Mundial. Ramon vive falando que a concorrência é grande na categoria, com opções para formar mais de dois times.

Diferentemente dos rivais paulistas, o Botafogo celebrou a convocação de seu atacante. "Representa, Matheus Nascimento! O cria do Fogão foi convocado pela seleção brasileira sub-20 para série de amistosos preparatórios na Espanha. Parabéns e boa sorte, Matheus!", festejou o clube carioca.