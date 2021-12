Ralf Rangnick revela que moldará Manchester United ao estilo de Cristiano Ronaldo

Da Redação

Ralf Rangnick já está com o visto de trabalho liberado na Inglaterra e pronto para estrear no Manchester United. Diante do Crystal Palace, no domingo, o treinador estará pela primeira vez na beirada do campo. Visto como um revolucionário, o alemão adora organização tática e, em sua primeira entrevista coletiva, nesta sexta-feira, revelou que moldará o time ao estilo de Cristiano Ronaldo. Também não quer mais saber de ver a equipe sofrendo tantos gols e sendo constantemente ameaçada como nos jogos da Liga dos Campeões e mesmo nos 3 a 2 diante do Arsenal desta quinta-feira.

"É sempre necessário adaptar o estilo de jogo aos jogadores disponíveis e não o contrário. Vi o Cristiano (Ronaldo) ontem no segundo tempo, com 36 anos, um excelente profissional. Com a idade dele, nunca vi um jogador tão em forma", elogiou. "Ainda é um jogador que pode facilmente fazer a diferença. Vamos ver como podemos desenvolver a equipe, precisamos de todos, e pelo que vi ele pode dar toda contribuição."

O português ajudou o United a buscar a virada para 3 a 2 e, com dois gols, agora soma 801 na carreira. Deixá-lo em condições de sempre decidir e não sacrificá-lo em campo é uma missão de Rangnick. O astro não vinha jogando com liberdade no comando de Oleg Solskjaer, estava desanimado, e agora vai receber tal privilégio.

"Cristiano Ronaldo está pronto para fazer de tudo pela equipe. Ele já tem 36 anos, mas continua numa forma física incrível. Eu nunca vi isso antes no futebol", endossou o técnico.

Mostrando-se um estudioso do futebol, Rangnick quer modificar bastante coisas no United. "Assisti aos jogos do Manchester United contra Watford, Chelsea, Liverpool e Manchester City. Estou bastante familiarizado com o que está acontecendo no clube", garantiu. "O jogo de ontem (quinta-feira) foi emocionante para os torcedores, mas como treinador não é o tipo de jogo que gostaria de ver todas as semanas."

O treinador quer modificar a equipe com as peças que tem e até descartou a chegada de possíveis reforços. "Não falamos sobre novos jogadores. Agora é a hora de conhecer o time atual em detalhes, o time definitivamente não é muito pequeno. Há jogadores suficientes."