Rafinha sofre estiramento e desfalca São Paulo contra o Ceará na Sul-Americana

(via Agência Estado)

O São Paulo sofreu uma baixa de peso para a partida decisiva desta quarta-feira, contra o Ceará, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O experiente lateral-direito Rafinha sofreu um pequeno estiramento na região posterior da coxa direita e está fora do jogo na Arena Castelão, na capital cearense.

A lesão foi constatada em exame de imagem realizado na segunda, mas foi divulgado pelo clube apenas nesta terça, véspera da partida fora de casa. De acordo com o São Paulo, Rafinha vai ficar em tratamento no REFFIS e será reavaliado antes da partida contra o Red Bull Bragantino, domingo, pelo Brasileirão.

Sem Rafinha, Rogério Ceni deve escalar Igor Vinicius pela direita, atuando mais como ala, na formação com três zagueiros (Diego Costa, Miranda e Léo). Uma possível escalação do São Paulo pode ter Felipe Alves; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Igor Gomes (Galoppo), Rodrigo Nestor e Reinaldo (Welington); Luciano e Calleri.

Nesta terça, Ceni comandou atividade técnica no início do treino e orientou um coletivo de 11 contra 11, no CT da Barra Funda. O trabalho, último antes do jogo desta terça, foi parado diversas vezes para a orientação e ajustes do treinador. Por fim, o elenco fez um treino de finalização e bola parada.

No período da tarde, a delegação do São Paulo embarca para Fortaleza em voo fretado. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, o time paulista avançará às semifinais em caso de empate fora de casa.