Rafinha confirma que renovará contrato com o São Paulo até o fim de 2024

O lateral-direito Rafinha confirmou que vai renovar seu contrato com o São Paulo até o fim de 2024, temporada que será sua última como jogador profissional. O jogador de 38 anos fez a revelação na noite desta segunda-feira, em entrevista no canal SBT. E avisou que o novo contrato deve ser assinado nesta semana.

Rafinha já havia afirmado que se aposentadoria em 2024, mas sem dar detalhes e sem confirmar que pretendia continuar no São Paulo. O lateral fizera a revelação sobre a intenção de parar no ano que vem em entrevista concedida após a conquista da Copa do Brasil, que pode ter estimulado sua ideia de jogar por mais um ano.

"Foi um título inédito para o clube. E a importância dele, não só por ser inédito. O torcedor do São Paulo já estava há algum tempo esperando uma conquista assim grande. Graças a Deus conseguimos", comentou Rafinha, na entrevista desta segunda, ainda em clima de comemoração.

"Viemos de um primeiro semestre ruim. Fomos eliminados do Campeonato Paulista, então o assunto era que éramos um time fracassado e derrotado, que não iria conquistar nada e que ia entrar no Brasileiro para não ser rebaixado. Isso foi o combustível para nós", reconheceu.

Com larga experiência no futebol nacional e europeu, Rafinha se tornou uma das referências na equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior. E foi decisivo na busca do título nacional, no mês passado.