Rafaela Silva perde de sul-coreana na final e leva a prata no Grand Prix de Judô

Rafaela Silva conquistou a primeira medalha para o judô do Brasil em 2023 na etapa de Almada, em Portugal, do Grand Prix. Nesta quinta-feira, a campeã mundial foi até a decisão, mas acabou superada pela sul-coreana Mimi Huh na decisão do peso leve (57 kg).

Principal nome brasileira lutando no dia, Rafaela Silva ganhou suas quatro lutas antes da decisão do ouro. Ela passou pela húngara Kitti Kovacs, com wazari, e por Christiane Vital, de Madagascar, por ippon, ambas sem dificuldades. Depois, ela teve pela frente a usbeque Nilufar Ermaganbetova e, na semifinal, a italiana Thauany Cappani Dias.

O duelo da semifinal não foi nada fácil para a brasileira, pendurada com dois shidos por falta de combatividade no começo da luta. Ciente que precisava de mais ritmo, ela aumentou a combatividade e acabou virando o placar pelas punições à rival. Ela também havia superado Ermaganbetova por acúmulo de shidos.

Depois de uma luta dura e empatada no tempo normal, a brasileira sentiu dores no ombro e no joelho e acabou superada no golden score por um ippon da sul-coreana. Foi a segunda derrota para a adversária em curto período de tempo, já que Mimi Huh também foi vencedora no Masters, em dezembro.

Outros nove brasileiros também lutaram neste primeiro dia de competições em Portugal, e os principais resultados foram os sétimo lugares de Jéssica Pereira, na mesma categoria de Rafaela Silva e de Eric Takabatake até 66 kg. Ambos caíram na repescagem (ela por acúmulos de shidos e ele por sofrer um wazari.

Ainda nos 66 Kg, Phelipe Pelim acabou eliminado na terceira rodada, enquanto nos 60 kg, Matheus Takari e Ryan Conceição acabaram derrotados logo na segunda rodada. Yasmin Lima e Thayná Lemos entraram no dojô pelosa 52 kg e também pararam na segunda luta. Na categoria até 48 kg, Amanda Lima não foi além da estreia, enquanto Natasha Ferreira deu adeus na segunda luta.