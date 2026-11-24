A situação do Internacional provocou uma forte reação de um dos nomes mais identificados com a história recente do clube. Ex-atacante e ídolo colorado, Rafael Sobis não escondeu a indignação com o desempenho da equipe e fez duras críticas aos jogadores após mais um resultado negativo no Beira-Rio. Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, o ex-atleta questionou a postura do elenco e lamentou o momento vivido pelo time.

"O Inter perde para quase todo mundo em casa. O que fizeram com o Inter? Lutamos tanto para fazer maior. Nem milagre", desabafou Sobis, ao demonstrar frustração com a sequência de atuações da equipe diante de sua torcida.

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O tom ficou ainda mais forte quando o ex-jogador falou sobre o sentimento de acompanhar o clube neste momento. Apesar de reafirmar seu carinho pelo Internacional, ele admitiu ter sentido vergonha da apresentação dos atletas em campo e destacou que a torcida não merece passar por essa situação.

"Nunca terei vergonha de ser colorado, mas hoje tive vergonha de cada atleta que estava dentro de campo. Nossa torcida não merece. É inacreditável", afirmou.

As críticas também foram direcionadas ao comportamento dos jogadores e à organização tática da equipe. Sem poupar palavras, Sobis classificou o desempenho colorado como uma várzea e cobrou mais comprometimento dos profissionais que vestem a camisa do clube.

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"Cadê os homens desse time? Uma várzea, uma várzea, uma várzea. O Inter jogando sem tática o tempo todo, uma várzea o tempo todo", disparou.

Na avaliação do ex-atacante, o problema ultrapassou o desempenho técnico e atingiu também o aspecto psicológico do elenco. Sobis demonstrou pessimismo em relação à possibilidade de recuperação e afirmou que o Internacional vem apresentando sinais de queda moral há bastante tempo.

"O Inter caiu moral e animicamente. Não vejo volta mais, gente. E não é injusto. O Inter está querendo isso há muito tempo. Ano passado se salvou por causa dos outros", criticou.

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Sobis também direcionou um recado à direção colorada. O ex-jogador pediu providências para mudar o cenário e defendeu que atletas sem comprometimento deixem de receber oportunidades. Para ele, a utilização de jogadores das categorias de base pode ser uma alternativa diante do atual momento.

"Direção, vocês sabem quem é quem. Tira, por favor. Não faz mais a gente passar vergonha. Bota quem quer jogar, bota a base, que seja. Não faz a gente perder o orgulho de ser colorado", pediu.