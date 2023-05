Rafael Silva mira pódio no Mundial de Judô em Doha de olho na Olimpíada de Paris-2024

(via Agência Estado)

Garantir um lugar no pódio, aumentar o número de medalhas e ainda contabilizar pontos no ranking para os Jogos de Paris, no ano que vem. Judoca mais experiente que integra a delegação do Brasil em Doha, Rafael Silva, o Baby, entra no tatame neste sábado, pelo Mundial de Judô em Doha, com o foco em atingir marcas históricas.

O atleta, que completa sua décima participação em mundiais, vai em busca de sua quarta medalha depois de conquistar uma prata e dois bronzes. Confiante, Baby espera usar a sua experiência para levar algum tipo de vantagem sobre os concorrentes.

"Estou feliz em participar pela décima vez de um Campeonato Mundial. Ainda me lembro da sensação de frio na barriga de competir pela primeira vez em 2010. Minha vontade é fazer uma grande competição e brigar por um lugar no pódio", afirmou o judoca.

Oitavo cabeça de chave na categoria acima de 100 kg, o brasileiro tem consciência de que uma boa campanha poderá render frutos rumo aos Jogos de Paris no ano que vem. "Estas competições grandes como Mundiais ou Masters valem muitos pontos. Todos os adversários que estarão nos Jogos Olímpicos lutam estas competições, então isso te dá uma noção de como você está se preparando. O nível técnico é bastante alto", afirmou.

Baby chega a Doha amparado por um bom começo de temporada no que diz respeito a resultados. Ele faturou a medalha de bronze no Grand Prix de Portugal e também no Grand Slam de Tel Aviv.

"Foi um primeiro trimestre muito bom. Fiz quatro competições e consegui chegar ao pódio em duas. Acredito que esse equilíbrio de treinar forte e ver como fica a sua recuperação acaba contribuindo para um ambiente positivo", comentou.

Por fim, além de todo treinamento e trabalho técnico, Rafael espera levar também o lado psicológico para trabalhar a seu favor. "Chego agora com o pensamento de usar a experiência para ter uma certa vantagem, principalmente na questão mental. É fundamental ter mais tranquilidade do que meus adversários", disse.