Rafael Ramos promete ofensividade no Corinthians e espera briga saudável por vaga

Da Redação

Um dos primeiros pedidos de Vítor Pereira no Corinthians, o lateral-direito Rafael Ramos foi oficialmente apresentado pelo time alvinegro na tarde desta sexta-feira. O jogador português revelou ser um atleta muito ofensivo, comentou sobre a disputa por posição com Fagner e disse estar honrado por ter sido uma solicitação do treinador Vítor Pereira.

continua após publicidade .

"Sou um jogador rápido e forte defensivamente, mas me considero um lateral mais ofensivo do que defensivo. Nos últimos anos, fui aprimorando minhas características defensivas. Sou muito aguerrido, às vezes até um pouco demais. Gosto muito de subir ao ataque para fazer cruzamentos e assistências", se apresentou Rafael.

"Falei com algumas pessoas que conheciam Vítor Pereira, ele é um treinador muito rigoroso em relação à tática da equipe e pede sempre atitude dos jogadores. A pressão já tem só de jogar no Corinthians, o fato de eu vir pelo Vítor é um privilégio, porque é um treinador muito conhecido mundialmente"

continua após publicidade .

Rafael Ramos foi titular do Santa Clara, de Portugal, durante as últimas três temporadas. No Corinthians, o jogador chega para ser uma "sombra" para Fagner, titular absoluto na lateral direita durante nas últimas temporadas. O atleta português comentou sobre a briga por posição no time.

"Eu vim para trabalhar, vou dar o meu máximo. Sempre que for chamado, darei tudo lá dentro. Tem muitos jogos aqui, o que dá mais oportunidades a todos os jogadores. Uma boa concorrência é bom para o clube e também para mim e para o Fagner ou o João Pedro. Vai nos fazer brigar mais a cada dia e lutar por um lugar no time", afirmou Rafael.

Rafael ainda disse estar admirado com as instalações e torcida do Corinthians. "Eu sei que o Corinthians é um clube gigante, não conhecia as instalações. Já conhecia a arena, adorei. Não tinha noção de que os centros de treinamento tinham tanta qualidade. A torcida foi o que mais me encantou, fiquei realmente muito admirado. Não só o barulho das organizadas, mas sim o ruído de todo o estádio."

O lateral se despediu do Santa Clara, com o qual tinha contrato até junho, e espera atuar logo no Corinthians. Vítor Pereira já avisou que vai rodar o elenco em todas as competições e o corintiano deve ver Rafael Ramos muito em breve já defendendo o clube.