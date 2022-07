Rafael Matos vence nas duplas em Bastad e Carol Meligeni perde em Budapeste

(via Agência Estado)

Os tenistas brasileiros registraram uma vitória e uma derrota nas duplas nesta quarta-feira no circuito profissional. Jogando em Bastad, na Suécia, Rafael Matos venceu na estreia, ao lado do espanhol David Vega. Já Carolina Meligeni se despediu do Torneio de Budapeste, na Hungria.

Matos e Vega, que vivem grande fase no circuito na atual temporada, superaram o sueco Filip Bergevi e o experiente polonês Lukasz Kubot por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. O triunfo na estreia garantiu ao brasileiro e ao espanhol a vaga nas quartas de final da competição sueca, de nível ATP 250.

No saibro de Bastad, eles vão enfrentar na sequência o argentino Andres Molteni e o monegasco Hugo Nys. A dupla avançou ao superar os belgas Sander Gille e Joran Vliegen por duplo 6/4.

Aos 26 anos, Matos vive a melhor temporada de sua carreira. Ele é o atual 38º do mundo, sua melhor posição no ranking da ATP, com três títulos conquistados neste ano - tem quatro de nível ATP na carreira até agora.

CAROL É ELIMINADA

Em Budapeste, em competição de nível WTA 250, Carol Meligeni foi eliminada nas quartas de final da chave de duplas, jogando ao lado da romena Gabriela Lee. Elas foram superadas pelas georgianas Oksana Kalashnikova e Ekaterine Gorgodze, que são as cabeças de chave número quatro, por 7/5 e 6/3.

Carol chegou a jogar na chave de simples, mas caiu logo na rodada de abertura. O torneio húngaro ainda tem a presença da brasileira Laura Pigossi, medalhista de bronze nas duplas na Olimpíada de Tóquio. Ela venceu na estreia e enfrentará nas oitavas de final a casaque Yulia Putintseva.