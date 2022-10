Rafael Matos vai às quartas das duplas no ATP da Basileia; Melo avança em Viena

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O tênis brasileiro viveu bons momentos nesta segunda-feira, durante a disputa por duplas em dois torneios europeus de nível 500. Rafael Matos, número 32 dos ranking de duplistas, avançou às quartas de final do ATP da Basileia, na Suíça, ao lado do companheiro espanhol David Vega Hernández. A classificação veio após uma vitória por 2 sets a 1 em duelo duro com os italianos Fabio Fognini e Simone Bolelli. As parciais foram de 5/7, 7/6 (7/5) e 10/6.

continua após publicidade .

Matos e Hernández saíram na frente no primeiro set, mas levaram a virada no terceiro game, quando tiveram o serviço quebrado. A partir daí, não conseguiram voltar a ficar em vantagem, embora tenham buscado o empate com uma quebra no oitavo game. No fim das contas, a parcial foi fechada em 7/5 para os italianos.

Em um segundo set muito apertado e sem nenhum serviço quebrado, a definição foi no tie-break, também bastante parelho, até o brasileiro e o espanhol conseguirem a vitória. A decisão no match tie-break foi menos dramática para Matos e o parceiro, que abriram 4 a 0 quebrando dois saques nos quatro primeiro games. Apesar de alguns momentos mais tensos, administraram a vantagem e garantiram a vitória.

continua após publicidade .

O outro brasileiro que se deu bem nas duplas nesta segunda foi Marcelo Melo, 41º colocado do ranking de duplistas. Ao lado do polonês Hubert Hurkacz, classificou-se para as quartas de final do ATP 500 de Viena, na Áustria, após vitória por 2 sets a 1 sobre os croatas Mate Pavic e Nikola Mektic, com parciais de 1/ 6, 6/3 e 10/4

Assim como Matos, Melo teve vida difícil, principalmente no primeiro set, que teve domínio total dos croatas. Após o 6 a 1 na primeira parcial, o brasileiro e o polonês reverteram a situação e abriram 5 a 0 no segundo set, com duas quebras. Perderam três games depois disso, mas mantiveram a concentração para fechar em 6/3, antes de cravar a vitória com um triunfo tranquilo por 10 a 4 no match tie-break.