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Rafael Câmara volta a treinar com a Ferrari visando adaptação para transição à Fórmula 1

Escrito por Victor Fardin (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O brasileiro Rafael Câmara passará por um período de treinamentos com a Ferrari em Mugello, na Itália, a partir desta quinta-feira, 27. O objetivo da atividade é dar mais um passo na adaptação do piloto de 21 anos para um possível futuro na Fórmula 1.

A informação foi divulgada pelo portal italiano AutoRacer. Rafael fará testes com modelos antigos da escuderia em trabalho voltado aos jovens integrantes da instituição.

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"Os testes de TPC (Testing of Previous Cars) que ele está fazendo são uma ajuda muito, muito, muito importante para permitir que ele esteja pronto para o teste que virá e para a próxima temporada. Juntos, tentaremos encontrar a melhor solução possível para ele", afirmou Frédéric Vasseur, chefe de equipe da Ferrari.

Câmara já havia treinado nas pistas italianas em julho, na cidade de Fiorano, visando se preparar para futuras atividades com a Haas. A escuderia norte-americana é uma das interessadas em contar com o piloto recifense em 2027.

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