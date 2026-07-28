Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Rafael Câmara realiza testes com a Ferrari em meio à disputa por vaga na Haas

Escrito por Camargo (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 18:15:00 Editado em 28.07.2026, 18:26:25
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Sem corridas na Fórmula 2 durante a pausa de verão do automobilismo europeu, Rafael Câmara aproveita o intervalo para dar mais um passo rumo à Fórmula 1. Nesta terça-feira, o piloto da Academia Ferrari participou de um teste em Fiorano, na Itália, como parte da preparação para futuras atividades com a Haas, equipe com a qual disputa uma vaga para as próximas temporadas.

Integrante da Academia Ferrari, Câmara realizou um TPC (Testing of Previous Cars), programa que utiliza carros de temporadas anteriores para desenvolver pilotos. A atividade faz parte do planejamento da escuderia para ampliar a experiência do brasileiro e prepará-lo para futuras participações em treinos livres da Fórmula 1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o portal italiano AutoRacer, o trabalho em Fiorano é apenas a primeira etapa de uma avaliação mais ampla. A expectativa é que, após o retorno da Fórmula 1 das férias de verão, Câmara tenha a oportunidade de testar um carro da Haas, equipe que mantém estreita parceria técnica com a Ferrari. O brasileiro deverá dividir esse processo com o italiano Leonardo Fornaroli, outro piloto ligado à fabricante de Maranello.

A avaliação pode ter peso importante no planejamento da Haas para as próximas temporadas. A equipe estuda opções para sua formação de pilotos a partir de 2027, e Câmara aparece entre os nomes observados pelo time norte-americano. A proximidade entre Haas e Ferrari, responsável pelo fornecimento de motores e pelo desenvolvimento de jovens talentos, pode favorecer o caminho do brasileiro rumo à categoria.

O momento de Câmara reforça essa expectativa. Em sua temporada de estreia na Fórmula 2, o piloto de 21 anos se consolidou entre os protagonistas do campeonato. No fim de semana passado, na Hungria, terminou a corrida sprint na quarta colocação e foi terceiro na prova principal, reduzindo a diferença para os líderes da classificação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da Haas, outra equipe que acompanha a evolução do pernambucano é a Cadillac, que também utiliza motores Ferrari. O cenário amplia as possibilidades para Câmara, que desponta como um dos principais candidatos a recolocar o Brasil com mais representantes no grid nos próximos anos.

Enquanto Câmara trabalhou em Fiorano visando o futuro na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto também foi à pista nesta terça-feira. O piloto da Audi participou, em Hungaroring, na Hungria, de testes promovidos pela Pirelli para o desenvolvimento dos pneus que serão utilizados na temporada de 2027. Bortoleto completou 141 voltas e registrou o tempo de 1min20s813, ajudando a fabricante italiana na coleta de dados para os novos compostos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Ferrari FÓRMULA 1 Rafael Câmara
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV