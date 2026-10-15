Rafael Câmara é anunciado pela Haas, e Brasil volta a ter dois pilotos na F-1 após 10 anos

A partir de 2027 o Brasil voltará a ter dois representantes na Fórmula 1. Nesta quinta-feira, 15, foi anunciada a contratação de Rafael Câmara, de 21 anos, pela escuderia americana Haas. A última vez em que o País contou com dois pilotos na categoria máxima do automobilismo mundial foi em 2016, com Felipe Massa e Felipe Nasr.

Câmara nasceu no Recife, Pernambuco, em 2005, e faz parte da academia de pilotos da Ferrari. Nas últimas semanas, cresceram as especulações de sua ida para a Fórmula 1 devido ao seu exemplar desempenho na Fórmula 2 e também em treinos privados realizados pela Haas.

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Em 2027, Câmara vai substituir o francês Esteban Ocon e dividir os boxes da Haas com o britânico Oliver Bearman, outro piloto ferrarista e um dos mais bem quistos para assumir a titularidade da equipe de Maranello em breve.

"Estou muito entusiasmado por contratar um jovem talento incrível como Rafael Câmara", disse Ayao Komatsu, chefe da equipe Haas. "Não preciso falar sobre as suas conquistas nas categorias de base, que são impressionantes, e na sua temporada de estreia na Fórmula 2, a velocidade que demonstrou em momentos muito difíceis, como na classificação em Mônaco e Montreal, comprova o potencial do Rafa. Ele mostrou, quando participou do nosso programa TPC em Portugal, que consegue se sair muito bem mesmo com pouco tempo para aprender o carro, demonstrando mais do que apenas velocidade pura. O Rafa conseguiu criar um ambiente propício para extrair o melhor de si, o que foi muito impressionante, e certamente as voltas que completou foram especiais. Estamos todos entusiasmados com esta oportunidade e realmente comprometidos, como equipe TGR Haas F1, em nutrir este talento e proporcionar um ambiente onde ele possa florescer. Queremos criar um ambiente onde ele se sinta confortável e apoiado, onde possa realmente se destacar em todas as suas capacidades."

Gene Haas, proprietário da equipe, comentou: "Estou entusiasmado para ver o que Rafael Câmara pode alcançar na Fórmula 1, tendo acompanhado suas conquistas na Fórmula 3 e agora na Fórmula 2 este ano. É um desafio diferente neste nível, mas o que vimos com Ollie Bearman, que seguiu uma trajetória semelhante e tem ligação com a Academia de Pilotos da Scuderia Ferrari, é que esses jovens pilotos estão bem preparados e podem causar um impacto imediato na equipe. Rafa impressionou a equipe com seu desempenho no TPC, então esperamos construir sobre isso e fortalecer nosso relacionamento em tempo integral na próxima temporada."

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"Estou muito feliz por me juntar à equipe Haas F1 como piloto de Fórmula 1", disse Rafael Câmara. "É um passo importante na minha carreira e quero agradecer a Gene Haas e Ayao Komatsu pela confiança que depositaram em mim. Também sou muito grato à Academia de Pilotos da Scuderia Ferrari pelo apoio e por tudo que contribuíram para o meu desenvolvimento ao longo dos anos, assim como à minha família por sempre estar presente nessa jornada. Agora, meu foco é me preparar da melhor maneira possível para esse novo desafio. Há muito o que aprender e estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com a equipe, entender o carro e continuar a me desenvolver como piloto."

Em entrevista ao Estadão, Câmara via com bons olhos a entrada em uma equipe de Fórmula 1 que não estivesse entre as principais concorrentes a vitórias e títulos.

"Você entrando na Fórmula 1 numa equipe menor, você vai ter menos compromisso, responsabilidade e pode acabar sendo um ano mais leve. Se você se prepara bem, desafio não é problema", disse o pernambucano.

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A Haas está em sua 11ª temporada na Fórmula 1. Na atual temporada repete o melhor desempenho já conquista, ocupando a quinta colocação no mundial de construtores. A equipe já teve um brasileiro em seus quadros: Pietro Fittipaldi foi reserva da escuderia por cinco anos.

Atualmente, Câmara disputa a F2, pela equipe Invicta Racing, a mesma que já abrigou Gabriel Bortoleto, que vai para a sua terceira temporada na F1 em 2027 pela equipe Audi. Na categoria de acesso, Câmara soma 207 pontos e ocupa a liderança, restando duas etapas (quatro corridas) para a conclusão da temporada.

Câmara conquistou, em 2026, três vitórias na Fórmula 2 e subiu ao pódio sete vezes, ao todo. Seu principal concorrente na disputa pelo título é o búlgaro Nikola Tsolov.

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Caso conquiste a Fórmula 2, Câmara se juntará a um seleto grupo de pilotos que conquistaram de modo consecutivo os títulos da F3 e da F2. Entre eles estão: Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri e Gabriel Bortoleto. Todos são titulares da F1. Quem também conquistou o feito foi o italiano Leonardo Fornaroli, atualmente reserva da McLaren.