Rafael Buzacarini cai nas oitavas e Brasil segue sem medalha no Mundial de Judô

O Mundial de Judô, que está sendo realizado em Doha, no Catar, entrou no seu sexto dia de competição e o Brasil continua sem conseguir entrar na briga por medalhas. Nesta sexta-feira, Rafael Buzacarini, da categoria meio-pesado (até 100kg), caiu nas oitavas de final para o canadense Kyle Reyes. Leonardo Gonçalves (30º do ranking) perdeu logo na estreia para o tcheco Lukas Krpalek e também deu adeus à competição.

Número 17 do mundo em sua categoria, Buzacarini chegou às oitavas sem precisar lutar. Primeiro adversário do brasileiro, Tevita Takayawa, de Fiji, não bateu o peso da categoria. O segundo triunfo no torneio foi por WO, já que Reda Nafwa, do Catar, não apareceu para o combate da segunda rodada.

Já nas oitavas, Buzacarini, enfim, conseguiu fazer a sua "estreia" no Mundial de Doha e enfrentou Reyes, vice-campeão do ano passado. O brasileiro foi derrotado por um ippon e acabou fora da disputa por uma medalha na competição.

"Toda a minha preparação foi boa. Tive alguns contratempos, mas consegui me preparar bem no Brasil e na aclimatação na França. Consegui fazer uma boa luta com o canadense, mas foram detalhes que acabaram me comprometendo. Infelizmente, foi isso que me deu a derrota", afirmou o judoca brasileiro.

Já Leonardo Gonçalves, segundo judoca do Brasil a entrar em ação no dia, enfrentou uma chave complicada. O seu adversário de estreia foi o bicampeão olímpico Lukas Krpalec. Nos primeiros minutos, ele até forçou duas punições ao rival. No entanto, acabou imobilizado e em uma situação de solo e acabou derrotado.

"O Mundial é uma competição que muitos dizem que só muda o nome, mas para mim é diferente por muitas razões. Queria muito medalhar, estava me sentindo forte e por isso estou decepcionado por ter perdido. Achei que estava bem na luta, mas no judô são detalhes e segundos que podem definir a luta", afirmou o Leonardo.

O Brasil volta a entrar no tatame neste sábado, no que será a última chance de buscar uma medalha na competição individual. Beatriz Souza (acima de 78kg), Rafael Silva (acima de 100kg) e João Cesarino (acima 100kg) vão ser os representantes nacionais. As preliminares terão início às 5h30 (horário de Brasília) e as finais estão previstas para acontecer a partir de 12h.