Rafael brilha e Cruzeiro empata com o Coritiba no Independência

Numa manhã de domingo inspirada do goleiro Rafael, que fez pelo menos quatro grandes defesas, o Cruzeiro ficou no lucro ao empatar com o Coritiba, por 0 a 0, no Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 15ª rodada do Brasileirão.

Com o empate, o Cruzeiro chegou ao quarto jogo sem derrota e aparece em nono lugar, com 22 pontos, perdendo a chance de encostar nos times que brigam pelo G4. Já o Coritiba confirmou a boa fase chegando ao terceiro jogo sem revés e segue em 18º, com 11 pontos.

O primeiro tempo começou num ritmo bem fraco e com os dois times priorizando a marcação, o que resultou em dificuldades para atacar. E foi assim até pouco mais da metade da etapa inicial, quando os passes passaram a encaixar e os goleiros levaram alguns sustos.

A melhor jogada do Cruzeiro aconteceu apenas aos 37 minutos, quando Wesley ganhou dividida no meio-campo, partiu em velocidade e finalizou cruzado, renta a trave do goleiro Gabriel. Já o Coritiba respondeu aos 43, quando Natanael cruzou da direita e Kaio César, sozinho, mandou para fora.

No segundo tempo, o Coritiba voltou mais efetivo e colocou Rafael para trabalhar. Aos dez minutos, Matheus Bianqui dominou na área e emendou chute venenoso, obrigando o camisa 1 cruzeirense espalmar para fora. Depois, aos 15, foi a vez de Marcelino Moreno chutar e esbarrar em Rafael.

A superioridade dos visitantes irritou os torcedores cruzeirenses, que passaram a vaiar e xingar a cada passe errado. O clima favoreceu o Coritiba, que teve o controle da partida e ficou postado para aproveitar os contra-ataques que eventualmente teria até o fim do jogo.

Após muito tempo sem assustar, o Cruzeiro quase marcou aos 39, quando Wallisson recebeu na entrada da área, ajeitou para a perna direita e finalizou colocado para defesa de Gabriel. Na sequência o Coritiba respondeu em contra-ataque e finalização de Diogo Batista que exigiu reflexo de Rafael.

Aos 47, o Cruzeiro perdeu a sua melhor chance do jogo. Stênio passou pela marcação e encontrou Mateus Vital na área, contudo, o meia finalizou muito mal e não tirou o zero do placar.

O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Goiás, às 16 horas, novamente no Independência, em Belo Horizonte (MG). Já o Coritiba, na segunda-feira, dia 24, receberá o Fluminense, às 19 horas, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 0 X 0 CORITIBA

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Palacios (Stênio), Neris (Oliveira), Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa (Wallisson), Machado e Mateus Vital; Wesley (Paulo Vitor), Bruno Rodrigues e Robert (Gilberto). Técnico: Pepa.

CORITIBA - Gabriel; Natanael, Kuscevic, Jean Pedroso e Jamerson (Victor Luís); Bruno Gomes, Matheus Bianqui (Fransérgio) e Marcelino Moreno; Kaio César (Andrey), Rodrigo Pinho (Edu) e Robson (Diogo Batista). Técnico: Thiago Kosloski.

CARTÕES AMARELOS - Neris (Cruzeiro); Kuscevic, Jean Pedroso, Jamerson e Marcelino Moreno (Coritiba).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).