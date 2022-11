Radar da Seleção: Philippe Coutinho se machuca e deve ficar fora da Copa do Mundo

Felipe Rosa Mendes (via Agência Estado)

Se as chances de Philippe Coutinho jogar a Copa do Mundo já eram baixas, a situação ficou mais delicada neste fim de semana. O meia da seleção no Mundial de 2018, na Rússia, se machucou e agora tem possibilidades remotas de aparecer na lista do técnico Tite na tarde desta segunda-feira.

Coutinho sofreu uma lesão muscular na semana passada, mas o problema só foi revelado pelo técnico do Aston Villa, Unai Emery, no fim de semana. O brasileiro sequer ficou no banco de reservas. Ao fim da vitória da equipe sobre o Manchester United por 3 a 1, no domingo, o treinador informou sobre a situação do atleta.

"Eu não sei quanto tempo vai durar (a lesão), mas hoje ele não pode jogar e ele não jogará até a paralisação", disse Emery, referindo-se à parada dos torneios europeus de clubes para a disputa da Copa do Mundo do Catar. "É uma lesão muscular", afirmou, sem dar maiores detalhes.

A CBF já estaria informada sobre a situação do meio-campista, mas não se pronunciou. O estado físico de Coutinho deve ser conhecido ainda nesta segunda, na entrevista coletiva que Tite concederá após anunciar a lista de 26 convocados para o Mundial, que começa no dia 20 neste mês.

A lesão, se exigir mais de duas semanas de recuperação, deve acabar favorecendo Everton Ribeiro, que vinha disputando vaga no meio-campo da seleção com Coutinho. O jogador do Flamengo está em alta em razão da grande campanha da equipe carioca, campeã da Copa do Brasil e da Copa Libertadores nas últimas semanas.

Mesmo antes da lesão, Coutinho já vinha em baixa na disputa por uma vaga na Copa por conta da falta de ritmo e das poucas oportunidades que vinha recebendo no Aston Villa. Desde a demissão de Steven Gerrard, seu amigo e ex-companheiro de time de Coutinho no Liverpool, o brasileiro vinha perdendo espaço na equipe inglesa. Antes da contusão, vinha sendo reserva, com poucos minutos em campo a cada partida.

Na Copa do Mundo do Catar, o principal meia brasileiro deve ser Lucas Paquetá, tendo Everton Ribeiro como reserva imediato.

Apesar da falta de sequência de jogos, Coutinho é um dos jogadores de confiança de Tite. O meia foi um dos que mais jogou sob o comando do treinador. Foram 51 partidas, desde 2016. Ele chegou a ficar afastado da seleção por mais de um ano em razão de uma operação no joelho esquerdo e voltou ao time em 2021, a tempo de voltar a sonhar com a Copa do Mundo, agora mais distante em seus objetivos.