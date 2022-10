Radar da seleção: A caminho da 2ª Copa, Alisson e Ederson brilham na Inglaterra

(via Agência Estado)

Os principais jogos do futebol mundial deste final de semana foram marcados por participações importantes de atletas que servem a seleção brasileira, incluindo nomes que disputam posição na equipe de Tite. Titular do Brasil, Alisson viveu um grande dia na vitória por 1 a 0 do Liverpool sobre o Manchester City de Ederson, que, apesar da derrota, também teve seu momento de destaque no duelo entre os gigantes da Inglaterra. Presentes na Copa de 2018, os dois estão praticamente garantidos no mundial do Catar.

Alisson foi além das grandes defesas e consagrou-se ao dar o lançamento para Salah marcar o gol do triunfo da equipe de Anfield. Com as mãos, fez boas intervenções, parou o poderoso ataque do City e venceu duelos cara a cara com o temido Haaland, que tem 20 gols em 14 jogos na temporada e ficou sem balançar a rede em apenas três partidas.

Ederson também foi bem e fez uma ótima defesa para impedir gol de Salah, quando o placar estava zerado, mas foi superado pelo egípcio mais tarde. No lance em que Ederson defendeu, Salah finalizou após receber um excelente lançamento de Roberto Firmino, responsável por outras boas jogadas de passe ao longo da partida. O atacante vive uma fase de crescimento na temporada e pode ganhar mais espaço na seleção. O volante Fabinho teve boa atuação e também fez um lindo lançamento para Salah, em jogada encerrada com finalização para fora.

O brilho do Brasil também se fez presente no El Clássico. Todos os gols da vitória por 3 a 1 do Real Madrid sobre o Barcelona tiveram brasileiros envolvidos. Vinícius Júnior participou das jogadas dos dois primeiros gols e saiu aplaudido no final do segundo tempo, ao ser substituído pelo compatriota Rodrygo, que precisou de cinco minutos em campo para balançar a rede e fechar o placar.

Outro brasileiro em campo, o zagueiro Éder Militão teve uma atuação segura e dedicou boa parte do tempo a tentar anular Roberto Lewandowski. Pelo Barcelona, Raphinha teve alguns bons momentos de investidas ofensivas no início da partida, mas se apagou com o tempo e acabou substituído aos 14 minutos da etapa final.

Na França, Neymar deu sequência à sua fase goleadora e marcou o gol da vitória do Paris Saint-Germain no clássico com o Olympique de Marselha. Com isso, alcançou o 12º gol em 16 partidas nesta temporada e divide a artilharia do Campeonato Francês com Jonathan David, do Lille. Ambos têm nove gols.

MACHUCADOS

Na Itália, o zagueiro Bremer, que formou o forte sistema defensivo da Juventus ao lado de Alex Sandro e Danilo na vitória por 1 a 0 sobre o Torino, saiu de campo com uma lesão na coxa. Conforme informado pelo clube italiano nesta manhã, a recuperação deve levar cerca de 20 dias. Assim, a liberação deve ocorrer bem perto da convocação para a Copa do Mundo, que será feita no dia 7 de novembro.

Outros jogadores presentes nas últimas convocações de Tite também saíram de campo machucados. Richarlison, do Tottenham, sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e deixou o gramado chorando. Em entrevista à ESPN, disse estar com medo de perder a Copa do Mundo, mas a previsão de recuperação é de duas semanas. Também pelo Campeonato Inglês, Bruno Guimarães, do Newcastle, se machucou durante o empate sem gols com o Manchester United de Antony, Casemiro e Fred. O clube ainda não forneceu maiores detalhes sobre a situação do meio-campista. A lista de preocupações também tem Lucas Paquetá, que foi substituído no empate por 1 a 1 entre West Ham e Southampton após sofrer uma pancada.

NO BRASIL

Entre os nomes da última convocação que atuam no Brasil, apenas o goleiro Weverton foi a campo, no empate sem gols em clássico entre Palmeiras e São Paulo, mas pouco foi acionado pelo ataque são-paulino. Os flamenguistas Pedro e Éverton Ribeiro foram poupados da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG por causa da final da Copa do Brasil contra o Corinthians, na quarta-feira.