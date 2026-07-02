Quinta-feira de decisões na Copa tem duelo entre campeões europeus

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Espanha e Portugal entram em campo em busca de vaga nas oitavas, enquanto Suíça e Argélia fecham a rodada da segunda fase

O termômetro da Copa do Mundo de 2026 vai explodir nesta quinta-feira (02). A segunda rodada dos 16 avos de final coloca frente a frente equipes tradicionais e seleções famintas por espaço entre as maiores potências do futebol mundial.

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Com direito a reencontro de gigantes e confrontos intercontinentais de alta voltagem, os estádios na Califórnia e no Canadá serão palcos de pura drama. Confira:

16h - Espanha x Áustria

20h - Portugal x Croácia

00h (quinta para sexta) - Suíça x Argélia