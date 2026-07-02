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Quinta-feira de decisões na Copa tem duelo entre campeões europeus

Espanha e Portugal entram em campo em busca de vaga nas oitavas, enquanto Suíça e Argélia fecham a rodada da segunda fase

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 07:30:20 Editado em 30.06.2026, 15:30:58
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Quinta-feira de decisões na Copa tem duelo entre campeões europeus
Autor Foto: Divulgação/Fifa

O termômetro da Copa do Mundo de 2026 vai explodir nesta quinta-feira (02). A segunda rodada dos 16 avos de final coloca frente a frente equipes tradicionais e seleções famintas por espaço entre as maiores potências do futebol mundial.

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Com direito a reencontro de gigantes e confrontos intercontinentais de alta voltagem, os estádios na Califórnia e no Canadá serão palcos de pura drama. Confira:

16h - Espanha x Áustria
20h - Portugal x Croácia
00h (quinta para sexta) - Suíça x Argélia

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