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Quem são os possíveis concorrentes de Infantino na próxima eleição da Fifa?

Escrito por Victor Fardin (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Em meio a crise vivida pela Fifa, após a tentativa de Gianni Infantino apresentar uma proposta para receber investimento privado em competições, a próxima eleição da entidade pode ser crucial para a definição dos seus rumos.

No mês de abril, Infantino afirmou que irá concorrer para mais um mandato como presidente da instituição, o terceiro de forma consecutiva, no período de 2027 a 2031.

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Na carta conjunta divulgada por Uefa, Concacaf e a Confederação Asiática de Futebol (AFC) nesta segunda-feira, 10, elas tratam como foco lançar uma candidatura para concorrer com o dirigente suíço. A eleição acontecerá no dia 18 de março do ano que vem, em Rabat, no Marrocos.

Um nome que pode ser um dos candidatos é Victor Montagliani. Ele ocupa a presidência da Concacaf desde 2016 e ocupa simultaneamente o cargo de vice-presidente da Fifa. Ele se destacou no desenvolvimento do futebol canadense e em fortalecer o país para sediar a Copa do Mundo de 2026, ao lado de Estados Unidos e México.

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG e da Associação de Clubes Europeus (ECA), é um dos dirigentes mais influentes do futebol mundial e é cotado para concorrer na eleição, apesar de nunca ter manifestado interesse sobre a posição.

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Um dos maiores críticos da gestão de Gianni Infantino, Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, pode ser a principal oposição do suíço em 2027. Ele lidera o movimento de boicotar torneios organizados pela Fifa, incluindo a Copa do Mundo de Clubes de 2029.

Por fim, Lise Klaveness é outra dirigente que tem uma posição bastante crítica em relação a Infantino. Atual presidente da Federação Norueguesa de Futebol, ela tem apoio de Joseph Blatter, ex-mandatário da Fifa.

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