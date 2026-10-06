Quem são os jogadores de Palmeiras e Corinthians apontados como promessas do futebol mundial

Nesta terça-feira, 6, o The Guardian divulgou uma lista das principais promessas do futebol mundial nascidas em 2009. Na lista, estão dois nomes de destaque da base de clubes do futebol paulista: Eduardo Conceição, do Palmeiras, e Iago Machado, do Corinthians.

O primeiro é considerado a próxima grande joia palmeirense e tem uma multa de 100 milhões de euros (R$ 560 milhões). A publicação descreveu o atacante como o "próximo talento" a ser revelado pelo time alviverde.

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Eduardo Conceição tem apenas 16 anos, completa 17 em dezembro deste ano, mas já vem despertando a expectativa do torcedor do Palmeiras e mostrou seu cartão de visitas na Copinha, no início de 2026.

Apesar de ser uma competição Sub-20, o jovem disputou 7 partidas, anotando 4 gols e distribuindo 3 assistências. Além disso, nesta temporada, foi relacionado por Abel Ferreira na equipe profissional, ficando no banco de reservas no duelo contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante despertou o interesse de Jürgen Klopp quando o alemão ainda era chefe de futebol global da Red Bull, após assisti-lo em uma partida de base: "Klopp foi (à Arena Barueri) e queria me conhecer. Ele perguntou o preço dele. Eu falei: vocês ainda não têm esse dinheiro para comprar jogador assim (risos)", contou João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras, ao GE.

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Natural de São Paulo, Eduardo chegou ao Palmeiras na infância, aos 8 anos, em 2018. E, apesar de ainda não ter estreado profissionalmente, já teve o nome associado aos principais times europeus, como Barcelona, Manchester City e PSG.

Outro nome da lista é Iago Machado, zagueiro corintiano. O defensor deu seu cartão de visitas ao torcedor alvinegro em sua estreia no profissional, quando se destacou no duelo contra o Flamengo, pela 27ª rodada.

O defensor, de apenas 17 anos, é visto como uma das grandes promessas do clube paulista e começa a dar seus primeiros passos na equipe profissional. Com contrato até o início de 2028, o jovem conta com multa rescisória na casa dos 100 milhões de euros (R$ 560 milhões) para equipes estrangeiras.

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Iago Machado passou a treinar com o elenco profissional no começo desta temporada, ainda sob o comando de Dorival Jr., mas vem dividindo sua atenção com as equipes de base, somando 26 jogos, 4 gols e 2 assistências entre Sub-20 e Sub-17.

Porém, diante do Flamengo, em setembro, o jovem teve a oportunidade de estrear profissionalmente, após o Corinthians optar por mandar a campo um time alternativo. Mesmo entrando em campo no Maracanã e contra um dos times mais fortes do país, o defensor teve uma atuação sólida e rendeu elogios de Fernando Diniz, treinador corintiano.

"Esse jogador é um jogador que tem tudo para ter um futuro muito brilhante. É um jogador diferente. É um jovem, mas tem jogador que tem um certo encaixe com o que o mundo do futebol precisa. O que eu vejo é que o Iago pode ser um desses jogadores muito diferentes, que pode construir uma carreira muito linda", afirmou em coletiva.