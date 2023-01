Quem o Palmeiras contratou? Veja quem chegou, quem saiu e o elenco para 2023

(via Agência Estado)

O Palmeiras inicia mais uma vez a temporada com sede de títulos. No entanto, o atual campeão brasileiro e do Paulistão começa a temporada enfraquecido. O time comandado por Abel Ferreira teve baixas importantes, como as saídas de Gustavo Scarpa e Danilo para o Nottingham Forest, da Inglaterra. A equipe alviverde ainda negociou Wesley com o Cruzeiro e emprestou o lateral-esquerdo Jorge, sem espaço, para o Fluminense.

O clube ainda não anunciou nenhuma contratação para repor as baixas sofridas no elenco, algo inédito na era crefisa, o que acabou gerando protestos contra a presidente Leila Pereira. Internamente, o Palmeiras ganhou o reforço de Jailson e Raphael Veiga, que retornam à equipe depois de se recuperarem de lesão. A joia Endrick, vendida ao Real Madrid por 72 milhões de euros (R$ 408,6 milhões na cotação atual), deve ganhar mais espaço na equipe titular nesta temporada. O atacante de 16 anos fica no clube até junho de 2024, quando ruma ao time espanhol.

QUEM O PALMEIRAS JÁ CONTRATOU

Sem contratações até o momento.

QUEM SAIU DO PALMEIRAS

Gustavo Scarpa (meia, Nottingham Forest-ING), Danilo (volante, Nottingham Forest-ING) e Wesley (atacante, Cruzeiro).

Emprestados: Jorge (lateral-esquerdo, Fluminense).

QUAL O ELENCO DO PALMEIRAS HOJE

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Vinicius Silvestre.

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Luan, Kuscevic e Naves.

Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Garcia, Piquerez e Vanderlan.

Volantes: Zé Rafael, Jailson, Atuesta, Gabriel Menino e Fabinho.

Meias: Raphael Veiga, Bruno Tabata e Jhonatan

Atacantes: Dudu, Breno Lopes, José Manuel López, Merentiel, Rafael Navarro, Rony, Endrick e Giovani.