Quem é William Batista, técnico do sub-20 que comandará o Corinthians contra o Palmeiras

O Corinthians já definiu o treinador que comandará o time no clássico contra o Palmeiras, que acontece no próximo domingo, 11, às 17h30 (de Brasília), no Nubank Parque. William Batista, técnico da equipe sub-20, estará na beira do campo na partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão.

A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Meu Timão e confirmada pelo Estadão. William, de 33 anos, está no time do Parque São Jorge desde 2025, quando chegou após passagem pelo profissional do América-MG.

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Natural de Campinas, ele iniciou sua carreira nas categorias base de clubes da região, como Sumaré, Guarani e Lemense. Passou pela Chapecoense antes de chegar no América, onde foi o treinador do sub-20 entre 2020 e 2022.

Em Belo Horizonte, William Batista se destacou ao levar a equipe até a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, eliminando Athletico-PR e Botafogo. Seu desempenho o rendeu uma transferência para o Vasco. Ele teve sua primeira experiência como técnico interino em 2023, depois da saída de Maurício Barbieri.

William foi demitido pelo time cruzmaltino no início de 2024 e migrou para o sub-20 do Red Bull Bragantino. No ano passado, assumiu o principal do América-MG e foi vice-campeão estadual, perdendo a decisão para o Atlético-MG.

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Ao todo, o jovem treinador soma 23 vitórias em 43 jogos disputados no comando do Corinthians. Ele parou na segunda fase da Copinha deste ano, alcançou as quartas de final do Brasileiro Sub-20 e está garantido nas oitavas do Campeonato Paulista da categoria.

O comandante das categorias de base assume a equipe alvinegra em meio a indefinição de um novo nome para a vaga de técnico. Nesta sexta, Fábio Carille, que está na Arábia Saudita, foi sondado depois da negociação pelo argentino Ramón Díaz não avançar.