Quem é o zagueiro do Boca, 'sósia' de Mick Jagger, que anulou Calleri na Bombonera

O duelo diante do São Paulo foi um momento especial para Facundo Herrera, jovem zagueiro do Boca Juniors, de apenas 20 anos, que foi titular pela primeira vez em uma partida de Copa Sul-Americana. Atuando em La Bombonera, o defensor não sentiu o peso do jogo e teve uma atuação de destaque.

Em campo, o zagueiro chegou a apenas sua sexta partida na equipe profissional e não teve uma tarefa nada fácil para Jonathan Calleri. Porém, conseguiu cumprir a tarefa e ajudou o Boca a conquistar a vitória por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da sul-americana.

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A atuação rendeu elogios do jornal argentino Clarín, que exaltou o desempenho do jovem e o elegeu como um dos jogadores mais importantes na vitória do Boca Juniors: "Contra o São Paulo, ele se destacou como um dos jogadores mais importantes da equipe, fazendo um primeiro tempo sensacional. Demonstrou excelente timing, precisão nos desarmes e comprovou sua calma com os pés, tanto na saída de bola limpa desde a defesa quanto nos lançamentos longos precisos para o espaço, interagindo bem com Leonel Flores e Alan Velasco."

Porém, não é só pelo futebol que o zagueiro se destaca dentro de campo. Uma semelhança com um astro da música internacional rendeu um apelido ao jovem. Facundo Herrera também ficou conhecido como Jagger Herrera, por sua semelhança com Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones.

Nascido em 2006, o zagueiro é considerado um talento da equipe argentina e, aos 20 anos, começou a dar seus primeiros passos na equipe profissional do Boca. Formado nas categorias de base, ele fez sua estreia no time principal no dia 18 de agosto, quando entrou na reta final da vitória dos argentinos sobre o Recoleta, pela sul-americana.

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Desde então, seus minutos em campo vêm aumentando e já atuou em três jogos como titular, contra o São Paulo, Vélez Sarsfield e Lanús. Jagger Herrera tem contrato com o Boca até 2028 e se consolida como uma aposta para se tornar mais um grande talento revelado pelo clube, tanto que recebeu elogios de Rodolfo Arruabarrena, treinador do Boca, após a vitória de ontem.

"A oportunidade surgiu, nós o colocamos em campo, ele a aproveitou, continua melhorando, continua mostrando a calma que um zagueiro do Boca precisa, ganha muitos duelos. Ele está aproveitando as oportunidades. Ele sabe que não pode ficar parado, precisa continuar aprendendo, precisa ouvir os jogadores mais experientes. Ele sabe que vocês (jornalistas) muitas vezes não ajudam com elogios. Ele é um garoto que ouve e isso é o que importa", afirmou o técnico.