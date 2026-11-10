Quem é o ex-Palmeiras que marcou CR7 na Juventus e é monitorado por Ancelotti para seleção

Se a lateral direita da seleção brasileira foi um problema na Copa do Mundo de 2026 por conta da lesão de Wesley, mais um candidato pode ter surgido para o ciclo até 2030: Lucas Rosa. De acordo com o jornal Marca, da Espanha, o jogador de 26 anos e que já passou pela base do Palmeiras e foi colega de time de Cristiano Ronaldo entrou na mira do italiano por seu destaque no Ajax.

Na temporada de 2026-27, ele se firmou na titularidade do clube holandês, especialmente após a chegada do treinador Míchel Sánchez, que tem 14 vitórias em 21 jogos e recolocou, ao menos no início, o tradicional time na briga pelo título do Campeonato Holandês, troféu que não levanta desde 2022. E a instabilidade dos anos anteriores afetou também o brasileiro.

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Antes de chegar ao Ajax, Lucas Rosa jogou pelo sub-15 do Taubaté e foi contratado para a base do Palmeiras em 2015, em que atuou até 2018. Pelo alviverde, registrou convocações para a seleção brasileira sub-17 e foi cogitado para o Mundial da categoria de 2017, mas não esteve na lista final. Um de seus colegas de equipe era o zagueiro Vitão, hoje no Flamengo.

Em 2018, a Juventus o buscou na mesma época em que trouxe Cristiano Ronaldo do Real Madrid. E ele teve a honra de ter sido o primeiro a marcá-lo em uma partida com a camisa alvinegra, como contou em entrevista ao veículo holandês Algemeen Dagblad. "Toda temporada começava com um jogo-treino entre a equipe sub-19 e o time principal, e quem ficou com a tarefa de marcá-lo? Eu!", contou o atleta, à época.

Lucas Rosa fazia parte do grupo de jogadores que falava português, que do centroavante, contava com jogadores da seleção brasileira, como Alex Sandro e Douglas Costa. "A gente passava bastante tempo reunido e conversávamos sobre todo tipo de assunto", relembrou.

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O lateral-direito não chegou a entrar em campo pelo time profissional da Juventus, mas esteve em jogos da Champions League com o clube, não como parte do elenco mas sim como gandula. Em 2019, enquanto buscava seu espaço na base em Turim, fez o 'bico' na beira do gramado.

LUCAS ROSA VENCEU O BARCELONA EM LA LIGA E PODE ATÉ DEFENDER A ITÁLIA

A oportunidade de demonstrar, de fato, seu futebol, veio para Lucas Rosa na temporada de 2022-23, quando viajou à Espanha para atuar pelo Real Valladolid, em que teve a chance de jogar em duas edições de La Liga e enfrentar, por exemplo, Real Madrid e Barcelona. Frente aos gigantes, chegou a amargar derrotas de 6 a 0 e 7 a 0, respectivamente, mas participou de uma vitória de 3 a 1 sobre o clube catalão, que teve até gol de Gonzalo Plata.

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Ainda que seu time tenha brigado para não cair na época em que esteve na elite, Lucas Rosa chamou a atenção do Ajax, que o contratou por três milhões de euros no começo de 2025. O brasileiro pegou o desfecho de uma temporada que o clube ficou com o vice-campeonato e, no ano seguinte, na quinta colocação, que garantiu vaga apenas na Conference League.

Hoje, com o aval do recém-chegado Michél Sánchez, o lateral-direito se firmou de vez na equipe principal e é observado não só por Ancelotti como chegaram a perguntar se ele toparia, um dia, defender a seleção italiana. "Embora eu tenha passaporte italiano não há nada que eu deseje mais do que jogar pelo Brasil, mas se a federação italiana me chamar, terei que considerar isso seriamente", revelou em entrevista ao Het Parool.

Em 2026, Lucas Rosa acumula 56 jogos pelo Ajax, com quatro assistências e atuações especialmente sólidas na defesa. Na última temporada, realizou o sonho de jogar a Champions League, mas acabou caindo na primeira rodada com a má fase do clube. Se o desempenho não cair, deve, em breve, ter outra chance no maior torneio europeu.