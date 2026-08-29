Quem é o britânico de 21 anos que pode se tornar o campeão mais jovem no boxe desde Tyson?

Filho de pai nigeriano e mãe eslovaca, vítima de racismo durante a infância, o britânico Moses Itauma poderá se tornar neste sábado, em Londres, o segundo peso pesado mais jovem a conquistar o título mundial. Aos 21 anos, oito meses e um dia, o pugilista invicto, que soma 14 vitórias, com 12 nocautes, enfrenta o croata Filip Hrgovic pelo cinturão da Federação Internacional de Boxe (FIB).

Se vencer, Itauma só será superado pelo lendário Mike Tyson, que em 1986, aos 20 anos 4 meses e 23 dias, se sagrou campeão do Conselho Mundial de Boxe, ao derrotar o canadense Trevor Berbick, no segundo assalto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Itauma poderá ficar à frente de nomes importantes como Floyd Patterson (21 anosa, 10 meses e 26 dias), Muhammad Ali (22 anos e 8 dias), Joe Louis (23 anos, um mês e 9 dias ) e George Foreman (24 anos e 12 dias).

Nascido em Kezmarok, na Eslováquia, Enriko Itauma, seu nome original, foi para Chatham, Kent, na Inglaterra, com os pais e os irmãos quando tinha três anos de idade.

Aos nove, foi ver o irmão Karol treinar boxe, mas acabou entrando para o time de futebol, juntamente com o outro irmão, Samuel. Achou o esporte entediante e retornou para a nobre arte, onde foi descoberto por um treinador renomado da região, impressionado por seu estilo agressivo e forte, mesmo aos 16 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Itauma teve uma trajetória amadora rápida e se profissionalizou aos 19 anos, obtendo sete vitórias em seu primeiro ano de carreira. A vontade era de ser o campeão mais jovem da história entre os pesos pesados, mas o objetivo não foi atingido.

Duas vitórias por pontos, diante de rivais fracos, mostraram que Itauma precisava ajustar defeitos para ter uma carreira mais sólida. Com paciência, os adversários foram escolhidos de forma a moldar o estilo de Itauma, que somou nocautes importantes sobre os experientes como Mariusz Wach, Dillian Whyte e Jermaine Franklin.

Canhoto, com 1,94 metro de altura (2,01 de envergadura) e 109,6 quilos de peso, Itauma sabe golpear na linha de cintura e é rápido nas combinações com cruzados e diretos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os críticos apontam para o pequeno castigo sofrido por Itauma durante a carreira e ficam desconfiados com a poder de encaixe do lutador. Hrgovic, apelidado de "Animal", medalha de bronze na Olimpíada do Rio/2016, aos 34 anos, tem mais experiência e acumula vitórias de destaque.

Hrgovic, de 1,98 metro de altura (2,08 de envergadura) e 107,1 quilos, estreou com vitória sobre o brasileiro Raphael Zumbano, em 2017, depois bateu o chinês Zhilei Zhang e os britânicos Joy Joice e David Allen. Sua única derrota, em 21 combates (15 nocautes), foi para o também britânico Daniel Dubois, quando, em 2024, tentou o título mundial pela primeira vez.

Na pesagem, realizada nesta sexta-feira, Itauma empurrou Hrgovic pelas costas e recebeu um tapa no rosto. "Eu vencerei em dois rounds no máximo", disse Itauma. "Se eu perder, me aposento. Não posso ser derrotado por um garoto deste tipo", rebateu Hrgovic. A luta vai ter transmissão do DAZN a partir das 15h deste sábado.