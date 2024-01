Quem é Luis Zubeldía, técnico argentino cotado para assumir o São Paulo

O São Paulo está no mercado atrás de um novo técnico após Dorival Júnior aceitar o convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a seleção brasileira. O treinador tinha uma proposta de reajuste salarial e ampliação do contrato com o clube tricolor até o fim de 2026, quando encerra o mandato do presidente Julio Casares, mas preferiu sair para realizar o sonho de treinar o Brasil.

continua após publicidade

Primeiramente, a diretoria do São Paulo consultou o argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, e o português Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino, para a vaga de treinador, mas ambos recusaram o convite. Assim, o clube começou a olhar o mercado internacional em busca do substituto do Dorival. Entre os cotados está Luis Zubeldía, técnico argentino de 41 anos que está sem clube desde que deixou a LDU, do Equador, em dezembro.

Zubeldía conquistou a Copa Sul-Americana com a LDU em 2023. O time equatoriano bateu o Fortaleza nos pênaltis após empatar por 1 a 1 no tempo normal. Para avançar à decisão, a equipe de Quito eliminou justamente o São Paulo, no Morumbi, também nas penalidades. Ele também foi o responsável por liderar a LDU ao título do Campeonato Equatoriano no ano passado.

continua após publicidade

O treinador argentino também acumula passagens por Lanús, Barcelona da Guayaquil, Racing, Cerro Porteño, além de um trabalho na Espanha, dirigindo o Alavés. Zubeldía teve de encerrar a carreira precocemente, aos 23 anos, por causa de uma grave lesão na perna. Em 2008, se tornou o treinador mais jovem da história da elite do futebol argentino, com apenas 27 anos.

GABRIEL MILITO É O PREFERIDO DA TORCIDA

O torcedor do São Paulo não escondeu a chateação pela saída de Dorival Júnior e foram muitas as reclamações nas redes sociais. Ao mesmo tempo, alguns são-paulinos iniciaram um movimento pedindo a contratação de Gabriel Milito, treinador do Argentinos Juniors, que se destacou ao longo da temporada passada.

continua após publicidade

O time de Buenos Aires derrotou o Corinthians na Neo Química Arena por 1 a 0, na fase de grupos da Copa Libertadores. A equipe acabou eliminada nas oitavas de final, pelo Fluminense, campeão do torneio continental de forma inédita.

Como jogador, Milito atuou como zagueiro e acumulou títulos com a camisa do Barcelona, além de fazer parte do elenco da seleção argentina na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. O treinador de 43 anos começou a carreira de técnico em 2015, no Estudiantes, passando também por O'Higgins-CHI, e Independiente.