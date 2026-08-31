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Quem é David Corrêa, o DVD, alvo da Polícia por possível vínculo com facção criminosa

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O atacante David, atualmente no Vasco, foi alvo de mandados de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira, 31. A ação aconteceu em sua residência, na Barra da Tijuca, e também no CT do clube, na zona sudoeste do Rio de Janeiro.

A operação faz parte de uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo sobre suspeitas relacionadas ao tráfico interestadual de drogas e armas, com ações realizadas em diferentes estados.

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Conhecido como DVD, David Corrêa da Fonseca tem 30 anos e é natural de Serra, no Espírito Santos. O atacante construiu sua carreira com passagens por alguns dos principais clubes do futebol brasileiro e vive sua terceira temporada no Vasco.

David surgiu nas categorias de base do Rio Branco-ES, mas foi no Vitória, que ganhou projeção nacional. O atacante chegou ao time profissional na equipe baiana e atuou entre 2015 e 2017.

Durante sua passagem pelo Vitória, disputou 110 partidas, marcou 16 gols e distribuiu oito assistências. O desempenho chamou a atenção do Cruzeiro, que acertou sua contratação junto ao time baiano.

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No clube mineiro, porém, o atleta vive um período turbulento e seu período em Minas Gerais ficou marcado por uma disputa judicial envolvendo salários atrasados e a rescisão de seu contrato.

Em 2020 acertou com o Fortaleza, após deixar o Cruzeiro. Foi no clube cearense que o atacante acumulou seus melhores números ofensivos na carreira. Ao todo, foram 112 jogos, 25 gols e 12 assistências pelo Fortaleza. O desempenho o levou ao Internacional em 2022, onde permaneceu por apenas uma temporada.

No ano seguinte, o jogador foi emprestado ao São Paulo e também teve uma passagem de apenas uma temporada pelo clube paulista. Apesar da passagem curta pelo clube paulista, David foi importante na conquista da Copa do Brasil, em 2023. O atacante marcou um gol decisivo no clássico contra o Palmeiras, que garantiu a equipe na semifinal do torneio.

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Em 2024, David desembarcou no Vasco inicialmente por empréstimo junto ao Internacional. Posteriormente, o clube carioca acertou a compra definitiva do atleta.

Com a camisa vascaína, o atacante soma 107 partidas, 13 gols e dez assistências. Sua última atuação aconteceu no sábado, 29, diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante marcou um dos gols da vitória do Vasco por 3 a 1, resultado importante para a equipe carioca na luta contra o rebaixamento.

Em relação a títulos, além da Copa do Brasil, conquistada com o São Paulo, David também venceu o Campeonato Mineiro de 2018 e 2019 e a Copa do Brasil de 2018, com o Cruzeiro; o Campeonato Baiano de 2016 e 2017, pelo Vitória; e o Campeonato Cearense de 2020 e 2021, pelo Fortaleza.

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