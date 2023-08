Quem é Aitana Bonmatí, meia do Barcelona que brilhou na vitória espanhola contra a Suíça

A seleção espanhola se recuperou da goleada sofrida para o Japão e despachou a Suíça com propriedade para assegurar a vaga nas quartas de final na Copa do Mundo de 2023. Na madrugada deste sábado, dia 05, a Espanha fez 5 a 1 nas rivais e agora espera o resultado do jogo entre Holanda e África do Sul para saber quem enfrentará na próxima fase.

continua após publicidade

O grande destaque da partida foi a meio-campista Aitana Bonmatí, que marcou dois gols e deu duas assistências. Aos 25 anos, a jogadora do Barcelona vem de uma temporada brilhante no clube catalão. Foi o principal destaque do time que venceu a Liga dos Campeões na temporada 2022/2023. Com oito assistências e cinco gols ao longo do torneio, ela foi eleita pela UEFA como a melhor jogadora da competição.

Apesar da pouca idade, Bonmati é uma líder. Com a lesão de Alexia Putellas, melhor jogadora do mundo e companheira de equipe no clube e na seleção, a meio-campista assumiu um papel de liderança em ambos os espaços durante a última temporada. Ela tem como ídolos os também meias Xavi e Iniesta.

continua após publicidade

A atleta não esconde seu instinto de comando. Ao jornal inglês The Guardian, afirmou ter "alguma personalidade". "Gosto de estar em contato com a bola, mudar o ritmo, levar o jogo para onde queremos que ele esteja, mostrar liderança. Falo muito, nos treinos também. O que se vê em campo é o que sou fora dele. Sou bastante clara e direita. Sigo minhas ideias até o fim do mundo", disse.

Na entrevista, a atleta ainda revelou que, desde muito cedo, repreendia e cobrava as colegas que não levavam os treinamentos a sério. "Sou muito exigente comigo mesma e esperava o mesmo das minhas companheiras de equipe".

Co-autora de um livro sobre sua própria carreira, Bonmati não se esconde de temas sociais. Filha de professores de literatura, ela fala constantemente sobre saúde mental e a importância de acompanhamento psicológico.

"A cabeça é fundamental e, se não funcionar, nada funciona. Se você não estiver mentalmente bem, pode treinar quarenta vezes que não vai adiantar nada. Quando percebi que era difícil para mim lidar com certas situações, decidi ir a um psicólogo", ela afirmou ao jornal espanhol La Vanguardia, creditando tal decisão como uma das melhores da sua vida.