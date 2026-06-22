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Quem deve substituir Raphinha no time titular da Seleção Brasileira? Veja opções

Técnico estuda opções para o duelo em Miami, elogia concorrência de Martinelli e descarta Neymar na ponta direita

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 11:10:12 Editado em 22.06.2026, 11:10:04
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Quem deve substituir Raphinha no time titular da Seleção Brasileira? Veja opções
Autor Rayan pode ser titular no lugar de Raphinha, que está lesionado - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O atacante Rayan desponta como o favorito do técnico Carlo Ancelotti para assumir a titularidade da seleção brasileira no amistoso contra a Escócia, na próxima quarta-feira, em Miami. O jogador concorre diretamente pela vaga de Raphinha com Luiz Henrique, Endrick e Gabriel Martinelli. A definição do substituto, segundo o próprio treinador em entrevista coletiva na Filadélfia após a vitória sobre o Haiti, passará por "pequenos detalhes" de desempenho e encaixe tático nos treinamentos.

-LEIA MAIS: Com três partidas, rodada desta segunda tem confrontos da Argentina, França e Noruega

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Embora Rayan tenha a preferência inicial, Martinelli corre por fora com argumentos sólidos. O jogador do Arsenal teve uma atuação superior à do concorrente no último jogo, além de já ter experiência atuando pelo lado direito do ataque no futebol inglês. Rayan, por sua vez, herdou a posição ainda aos 39 minutos do primeiro tempo na partida contra os haitianos, mas não conseguiu o mesmo brilho coletivo.

Quem está totalmente descartado para a função é Neymar. O comandante da Seleção explicou que o craque não reúne condições físicas para atuar durante os 90 minutos e, quando estiver em campo, será utilizado exclusivamente em funções centralizadas, atuando como centroavante ou meia-atacante.

A escolha do novo ponta-direita ganhou peso estratégico após o corte do lateral Wesley, que forçou Ancelotti a inverter o eixo tático do ataque brasileiro. Contra o Haiti, em vez de prender o lateral-esquerdo e liberar a subida do lateral-direito, o treinador fez o oposto: Danilo atuou recuado, compondo a linha defensiva, enquanto Douglas Santos deu amplitude pelo lado esquerdo. Com essa nova dinâmica, o substituto de Raphinha terá a missão técnica de jogar colado à linha lateral para abrir a defesa escocesa, encarando o experiente lateral Andrew Robertson, campeão europeu pelo Liverpool.

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