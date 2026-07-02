Quem deve substituir Lucas Paquetá no time titular da Seleção? veja as opções

A Seleção Brasileira terá um desfalque de peso para o confronto decisivo contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, marcado para este domingo, às 17h (de Brasília), no Estádio de Nova York e Nova Jersey. O meia Lucas Paquetá sofreu uma lesão na coxa ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Japão e está fora da partida. A baixa frustra os planos do técnico Carlo Ancelotti logo após o italiano conseguir, pela primeira vez desde que assumiu a equipe, repetir uma escalação inicial.

-LEIA MAIS: Onça-pintada é capturada em área rural de Mandaguari após operação do IAT

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com a folga concedida ao elenco para recuperação física após o desgaste em Houston, a comissão técnica terá três treinamentos a partir desta quinta-feira, no CT de Columbus Park, para definir o substituto. O volante Danilo Santos, do Botafogo, desponta como o favorito para assumir a vaga. Por atuar na mesma faixa de campo de Paquetá e também ser canhoto, sua entrada manteria a estrutura tática utilizada com sucesso nas vitórias contra Haiti, Escócia e Japão. O jogador, inclusive, já havia sido testado na função ao lado de Bruno Guimarães.

Caso Ancelotti decida alterar o esquema, outras alternativas estão sendo analisadas pela comissão técnica. Uma abordagem mais física no meio-campo poderia contar com Fabinho ou Ederson alinhados a Casemiro em um 4-3-3 tradicional, cenário que exigiria maior esforço de Bruno Guimarães na construção das jogadas.

Por outro lado, há opções mais agressivas que transformariam o desenho tático em um 4-2-4. Foi o que ocorreu no intervalo do jogo contra o Japão com a entrada de Endrick, forçando o recuo de Matheus Cunha. Outra possibilidade ofensiva seria a entrada de Gabriel Martinelli jogando por dentro ou aberto na esquerda, deslocando Vinícius Júnior para a referência do ataque, estratégia semelhante à que garantiu a vaga na Copa na vitória sobre o Paraguai, no ano passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar da expectativa em torno de Neymar, a utilização do camisa 10 como meia-armador titular é tratada como improvável nos bastidores. A comissão técnica avalia que o atleta ainda não reúne condições ideais de atuar durante os 90 minutos de uma partida de alta intensidade física. Dessa forma, o planejamento de utilizar Neymar como uma peça de impacto para o decorrer do segundo tempo deve ser mantido para o duelo eliminatório.