Quem cai fora? Veja idade dos jogadores da Seleção na próxima Copa

A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 não apenas encerrou a campanha da Seleção Brasileira, mas também simbolizou o fim de uma era no futebol nacional. Logo após a derrota, o atacante Neymar indicou sua aposentadoria da equipe verde-amarela após quatro edições de Mundiais disputadas. A decisão do camisa 10, que terá 38 anos em 2030, antecipa uma reformulação inevitável no elenco, uma vez que o próximo torneio será disputado em Portugal, Espanha e Marrocos, exigindo um planejamento de longo prazo para a transição geracional do elenco.

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A mudança de ciclo deve afastar outros veteranos que estarão próximos dos 40 anos na próxima Copa do Mundo. Entre os atletas que dificilmente devem vestir a camisa amarela em alto nível em 2030 estão o goleiro Weverton, que chegará aos 42 anos, o lateral Alex Sandro, com 39 anos, além do volante Casemiro e do lateral Danilo, ambos com 38 anos. A lista de atletas experientes em provável fim de ciclo na Seleção inclui ainda os goleiros Alisson Becker e Ederson, além do zagueiro Marquinhos, do lateral Douglas Santos e dos meio-campistas Fabinho e Lucas Paquetá, que estarão na faixa entre 36 e 37 anos.

Por outro lado, o novo ciclo ganha força com jogadores que estarão no auge da maturidade física e técnica. Nomes como Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli e Luiz Henrique lideram a nova base da equipe com 29 anos em 2030. Eles serão acompanhados por outros pilares do elenco atual que ainda estarão em idade competitiva, como os meias Éderson, Danilo Santos, Bruno Guimarães e os defensores Roger Ibañez, Matheus Cunha, Gabriel Magalhães e Léo Pereira, com idades que vão variar entre 30 e 34 anos, além do atacante Raphinha, que terá 33.

A grande aposta para o futuro do Brasil, no entanto, recai sobre a nova safra de talentos que chegará com maior rodagem internacional. Os atacantes Endrick e Rayan, atualmente com 19 anos, atingirão os 23 anos na Copa de 2030, idade considerada ideal para que jovens promessas comecem a assumir o protagonismo definitivo e a liderança técnica dentro das principais seleções do mundo.

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A idade dos jogadores da Seleção em 2030:

Weverton: 42 anos

Alex Sandro: 39 anos

Neymar: 38 anos

Casemiro: 38 anos

Danilo: 38 anos

Alisson Becker: 37 anos

Ederson: 36 anos

Marquinhos: 36 anos

Douglas Santos: 36 anos

Fabinho: 36 anos

Léo Pereira: 34 anos

Bremer: 33 anos

Raphinha: 33 anos

Lucas Paquetá: 32 anos

Bruno Guimarães: 32 anos

Gabriel Magalhães: 32 anos

Matheus Cunha: 31 anos

Roger Ibañez: 31 anos

Éderson: 30 anos

Luiz Henrique: 29 anos

Igor Thiago: 29 anos

Gabriel Martinelli: 29 anos

Vinícius Júnior: 29 anos

Danilo Santos: 29 anos

Rayan: 23 anos

Endrick: 23 anos