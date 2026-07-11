Quem avança? Copa do Mundo tem dois confrontos decisivos neste sábado

A emoção máxima da Copa do Mundo 2026 toma conta dos gramados norte-americanos neste sábado (11). Duas partidas decisivas pelas quartas de final prometem parar os amantes do futebol, definindo os próximos semifinalistas da competição.

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A Noruega enfrenta a Inglaterra em Miami, nos EUA, às 18h (horário de Brasília).

Mais tarde, a Argentina disputa uma vaga na semifinal contra a Suíça em Kansas City, também nos EUA, às 22h (horário de Brasília).

O regulamento é simples e cruel: quem vencer avança; quem perder volta para casa. Além disso, o chaveamento já está definido: o sobrevivente do confronto europeu entre Noruega e Inglaterra cruzará o caminho de quem passar no duelo entre Argentina e Suíça na semifinal.

