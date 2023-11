Quarteto volta a campo e Corinthians treina 'completo' de olho no jogo com o Bahia

Foram duas atividades desfalcadas, mas nesta sexta-feira o técnico Mano Menezes pôde contar com todos os jogadores à disposição para partida contra o Bahia, daqui uma semana, na Neo Química Arena. O treinador não contou apenas Bruno Méndez (suspenso) e Matías Rojas (reserva), com suas seleções nas Eliminatórias, e que já não começariam entre os titulares na próxima rodada do Brasileirão.

continua após publicidade

Poupados por desgaste físico, Cássio, Lucas Veríssimo, Giuliano e Renato Augusto participaram de todo o preparativo do dia, no qual Mano Menezes trabalhou bastante as jogadas de finalizações para a equipe vencer novamente - vem de 1 a 0 no Grêmio - e sacramentar sua presença na elite nacional em 2024. E também aprimorou a defesa.

Único do quarteto com maior preocupação após substituição nem Porto Alegre com dores no joelho esquerdo, Cássio mostrou que tudo não passou de um susto ao treinar em alta intensidade sob os comando de Luiz Fernando dos Santos e Fabio Ramalho, que é da base, mas está da equipe profissional por causa da ida de Marcelo Carpes para a seleção brasileira.

continua após publicidade

O goleiro pulou, fez exercícios físicos e defendeu bastante, mostrando que tudo não passou de um susto na Arena grêmio. Os trabalhos foram separados porque Mano Menezes deu ênfase a outras partes táticas.

Sem Bruno Méndez e Caetano, suspensos, e com a possibilidade de voltar ao esquema 4-4-2 com Fábio Santos na lateral-esquerda, o treinador organizou o posicionamento do setor ofensivo com ajuda do auxiliar Cauan de Almeida.

Já os meias e atacantes utilizaram outro campo do CT para aprimorar a pontaria.; Sob a direção de Sidnei Lobo e Fernando Lázaro, trabalharam à exaustão cruzamentos e finalizações de todas as formas e distância. A ordem de Mano Menezes é capricho para a equipe não passar aperto como diante de Santos e Atlético-MG, jogos nos quais abriu 1 a 0, desperdiçou oportunidades e acabou cedendo o empate. F