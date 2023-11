Quarteto continua sem treinar em campo no Corinthians, mas apenas por precaução

O Corinthians trabalhou pelo segundo dia seguido no Centro de Treinamento Joaquim grava com desfalques de peso. O goleiro Cássio, o zagueiro Lucas Veríssimo e os meias Giuliano e Renato Augusto não foram a campo. O quarteto sofre com desgaste físico e continua com atividades diferenciadas. Segundo o clube, contudo, apenas por precaução.

Como o jogo com o Bahia ocorre somente após a Data Fifa, no dia 25 de novembro, na Neo Química Arena, o clube optou por "dar um descanso" ao quarteto. O zagueiro e os meias apenas se recuperam do excessivo desgaste após a batalha de Porto Alegre, em campo encharcado, no fim de semana, na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio com um a menos desde os 10 minutos após expulsão de Bruno Méndez.

Já o goleiro precisou ser substituído diante dos gaúchos por causa de dores no joelho. Ainda no domingo, disse que "o joelho travou." Mas não foi diagnosticada nenhuma lesão e ele apenas faz atividades internas para estar 100% recuperado.

De qualquer maneira, o substituto Carlos Miguel vem treinando forte caso seja necessária sua utilização. Mas Cássio é "fominha", quer se tornar o jogador com mais partidas disputadas no clube e dificilmente não enfrentará o Bahia. Atualmente com 691 partidas, ele confia em superar o lateral-esquerdo Wladimir, que atuou em 806 oportunidades com a camisa do alvinegro.

Mano Menezes utilizou os dois dias de treinos da semana para aprimorar o físico de seu elenco e para aprimorar a "intensidade" que vem impondo nos jogos. Poupados na Arena Grêmio, o zagueiro Gil retorna na vaga de Bruno Méndez, enquanto Yuri Alberto deve ser novamente o centroavante, com Renato Augusto voltando à armação e Wesely deixando os titulares.