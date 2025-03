Quanto o Palmeiras já ganhou com Endrick desde que chegou ao Real Madrid? Veja valores

Endrick voltou a ser titular do Real Madrid nesta quarta-feira, diante do Real Sociedad, pela partida de ida da semifinal da Copa do Rei. O atacante também marcou o único gol na vitória merengue por 1 a 0, que dá a vantagem do empate para a partida de volta, no Santiago Bernabéu.

Exaltado pela imprensa espanhola após o duelo, quem também comemora o desempenho é o Palmeiras, time formador e que pode receber até 12,5 milhões de euros (R$ 76 milhões) com as metas no contrato do atacante.

Somente nesta partida contra a Real Sociedad, o atacante rendeu 35 mil euros pelo gol e 75 mil por ter iniciado como titular, totalizando 110 mil euros (cerca de R$ 670 mil pela cotação atual). O Estadão explica a seguir as metas no contrato de Endrick com o Real Madrid.

- 75 mil euros a cada jogo como titular do Real Madrid;

- 35 mil euros a cada gol, assistência ou pênalti sofrido;

- 500 mil euros se for campeão do Campeonato Espanhol e titular em oito jogos (valor sobe para 1 milhão de euros se tiver 18 jogos como titular);

- 500 mil euros se for semifinalista da Champions League e titular em três jogos (valor sobe para 1 milhão de euros se tiver sete jogos como titular);

- 1 milhão de euros se for campeão da Champions League e titular em quatro jogos (valor sobe para 2 milhões de euros se tiver oito jogos como titular);

- 1 milhão de euros se conquistar o prêmio de Golden Boy ou Kopa (dados à jovem revelação do futebol na temporada);

- 1 milhão de euros se terminar no top 3 da Bola de Ouro ou do The Best;

- 2 milhões de euros se for eleito melhor do mundo em qualquer uma das duas premiações anterior.

Nesta temporada, Endrick já marcou seis gols (totalizando o tento diante da Real Sociedad), que rendem 210 mil euros; também foi titular em quatro oportunidades, uma vez na Liga dos Campeões e três pela Copa do Rei, que se somam para 300 mil euros. Além disso, também sofreu um pênalti, na vitória sobre o Espanyol, pelo Campeonato Espanhol que rende mais 35 mil euros ao Palmeiras.

Contabilizando os valores, o atacante já rendeu 545 mil euros ao Palmeiras desde sua chegada à Espanha (R$ 3,32 milhões, segundo a cotação atual), de um total de 12,5 milhões de euros. Endrick pode superar essas metas descritas até 30 de junho de 2030, quando se encerra o contrato com o clube merengue. Esses valores são transferidos ao final da temporada.

Endrick foi comprado pelo Real Madrid em dezembro de 2022, por um valor fixo de 35 milhões de euros (R$ 199 milhões). O clube alviverde teve direito a 70% do montante, enquanto Endrick e sua família, os 30% restantes. Além disso, ainda no Palmeiras, o atacante conseguiu superar as metas para garantir um bônus de 12,5 milhões de euros ao ex-clube. Ao todo, a negociação pode chegar em 60 milhões de euros até 2030.

Depois de um período na reserva, Endrick se tornou titular do Real Madrid na Copa do Rei, competição utilizada por Carlo Ancelotti para dar rodagem ao elenco e tempo de jogo aos jovens talentos, como o jovem revelado pelo Palmeiras. Só nesta temporada, ele anotou quatro gols em quatro partidas disputadas na competição - sendo que em três destas esteve entre os 11 iniciais.