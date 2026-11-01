Quanto a Libertadores feminina paga? Veja premiações do campeão Cruzeiro e do vice Corinthians

Campeão da Libertadores feminina em um jogo emocionante neste sábado, decidido nos pênaltis após empate por 4 a 4 com o Corinthians, o Cruzeiro recebe, além da taça, uma premiação de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,8 milhões). O time mineiro perdia por 3 a 0, mas conseguiu igualar o placar e venceu por 5 a 4 nas penalidades.

O Corinthians, como vice-campeão, recebe US$ 600 mil (cerca de R$ 3,2 milhões). O prêmio em dinheiro é de suma importância para o clube do Parque São Jorge, que atravessa grande crise financeira e institucional, ao ponto de o departamento de futebol feminino também ter sido atingido.

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Ao longo da temporada, as jogadoras tiveram atrasos de pagamento de salários e direitos de imagem. Chegaram até a ir ao Parque São Jorge, sede social do clube, para cobrar pessoalmente o presidente Osmar Stábile. Atualmente, a diretoria deve parcelas de bônus por metas alcançadas no ano.

Campeão 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025, o clube paulistano buscava o sétimo título. Em vez disso, amargou o quarto vice da temporada, após perder a Copa dos Campeões da Fifa para o Arsenal, a Supercopa Feminina para o Palmeiras e o Brasileirão para o São Paulo. A última chance de ganhar um título em 2026 será no Paulistão, campeonato no qual está nas semifinais.

Já o Cruzeiro venceu a Libertadores pela primeira vez na história. O título teve um gosto especial por ser em cima do Corinthians, time contra o qual as cruzeirenses sempre sofreram. No histórico de 18 partidas entre os dois, são 12 as vitórias corintianas, três empates e três as vitórias cruzeirenses.