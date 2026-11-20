Paulinho ficará mais um tempo fora de combate pelo Palmeiras por conta de uma lesão sofrida em outubro, no jogo contra o Fluminense pelas semifinais da Libertadores. De acordo com boletim médico divulgado pelo clube na semana, o atacante apresenta inflamações ósseas e musculares na panturrilha e segue em recuperação antes de ter condição de voltar a treinar.

Contando o duelo com o time carioca, ele atuou durante 225 minutos em toda a temporada, o que equivaleria a duas partidas e meia. A única vez na temporada em que começou de titular foi em 26 de julho, quando foi substituíto aos 20 da segunda etapa de confronto com o Atlético-MG, pelo Brasileirão.

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A mais recente lesão na panturrilha aconteceu após uma entrada de Nonato no jogo pela Libertadores. Inicialmente, houve o temor de que o lance pudesse ter acarretado em fratura na tíbia, mas o alviverde, posteriormente, informou que os exames não constataram-na, e nem impacto na placa colocada para corrigir problema persistente que o atleta tem na região.

Na última quarta-feira, 18, o Palmeiras informou que avaliações complementares feitas através de exames de imagens constataram inflamações persistentes nos tecidos musculares e ósseos. Por conta disso, Paulinho segue em reabilitação junto ao Núcleo de Saúde e Performance do clube, onde faz tratamento diário em dois períodos até o retorno às atividades.

Desde que foi contratado em 2025 por R$ 162,1 milhões, Paulinho contabiliza 535 dias lesionado e o problema na tíbia é o que mais o afetou até então. Em julho de 2025, uma semana após marcar o gol da vitória sobre o Botafogo nas oitavas de final do Mundial de Clubes, ele ficou 10 meses longe dos gramados, justamente, por uma fratura por estresse no osso.

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Em maio da temporada atual, ele ensaiou uma regularidade, entrando constantemente em partidas tanto do Brasileirão quanto da Libertadores. De julho a outubro, contudo, sofreu com lesões musculares, na coxa e uma entorse do tornozelo, que o tiraram de combate até outubro, antes do mais recente problema contra o Fluminense. O Palmeiras ainda não tem data estipulada da volta do atacante.