Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Quando João Fonseca volta a jogar em Roland Garros?

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 31.05.2026, 21:47:00 Editado em 31.05.2026, 21:54:02
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

João Fonseca continua avassalador em Roland Garros. Neste domingo, 31, o brasileiro venceu o norueguês Casper Ruud, atual número 16 do mundo, pelas oitavas de final e garantiu vaga nas quartas. O tenista de 19 anos volta à quadra no saibro parisiense na próxima terça-feira, 2, para enfrentar o tcheco Jakub Mensik.

O adversário do brasileiro nas quartas é outro talento da nova geração do tênis. Mensik tem apenas 20 anos, é o atual número 27 do ranking da ATP e derrotou nas oitavas o russo Andrey Rublev, 13º do mundo, também neste domingo, por 3 sets a 2.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Antes, Fonseca e Mensik duelaram uma única vez, em outubro de 2025. Na oportuniade, o brasileiro venceu o tcheco por W.O. após Mensik desistir da partida no ATP da Basileia por causa de uma lesão no pé.

Fonseca começou a caminhada no Grand Slam disputado na França com vitória sobre o francês Luka Pavlovic por 3 sets a 0. Na segunda rodada, ele derrotou o croata Dino Prizmic por 3 sets a 2, de virada. Na terceira, ele venceu a lenda sérvia Novak Djokovic novamente por 3 sets a 2, em uma batalha épica na quadra Philippe Chatrier. Agora, ele superou Casper Ruud por 3 sets a 1.

O jovem brasileiro já faz sua melhor campanha em Roland Garros e encerrou um jejum do Brasil em Paris. Após 22 anos, o País volta a ter um tenista nas quartas de final do Grand Slam. A última vez foi em 2004, com Guga. Agora Fonseca tentará uma vaga inédita na semifinal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O horário do jogo entre Fonseca e Mensik ainda não foi confirmado pela organização de Roland Garros.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
João Fonseca Roland Garros tênis
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV