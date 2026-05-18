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Quando é o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2026? Veja data e horário

Escrito por Rubens Guilherme Santos (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 14:18:00 Editado em 18.05.2026, 14:28:50
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Carlo Ancelotti anunciou a lista com os 26 convocados do Brasil para a Copa do Mundo 2026. Com o elenco que vai em busca do hexacampeonato definido, a expectativa da torcida brasileira cresce em relação à estreia da seleção no Mundial.

O Brasil está no Grupo C do Mundial, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. Na primeira fase da competição, todos os jogos da seleção serão disputados nos Estados Unidos. O início da caminhada do Brasil rumo ao hexa é no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra Marrocos, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

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Na segunda rodada, a seleção enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, na Pensilvânia. O último jogo do Brasil na fase de grupos é contra a Escócia, no dia 24 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida.

Com o novo formato da Copa, que reúne 48 países, os duelos eliminatórios começam com a fase de 16 avos, que antecede as oitavas de final. Nesta edição, além do primeiro e segundo colocados, os oito melhores terceiros avançam para o mata-mata.

A abertura do Mundial será no dia 11 de junho, às 16h (horário de Brasília), entre México, um dos países anfitriões do torneio, contra a África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

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