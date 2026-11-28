O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, foi alvo de polêmica neste sábado assim que a classificação para o grid do GP do Catar foi definido. Diante de um cenário de tensão por causa da guerra no Oriente Médio, o mandatário questionou os pilotos George Russell e Lando Norris sobre a segurança de permanecer no país asiático em comparação com destinos como México e Brasil.

"O que é mais perigoso?", indagou o dirigente. "Estar aqui (no Catar) ou no México, ou no Brasil", disse Ben Sulayem. A pergunta do mandatário aconteceu pouco depois de George Russell conquistar a pole position, com os pilotos ainda no pit lane do Circuito Internacional de Lusail.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O presidente da FIA, que tem o costume de conversar com os competidores após as sessões, utilizou uma abordagem que chamou a atenção pelo contexto de turbulência que vem tomando conta de toda a região do Oriente Médio. Por conta disso, a sua declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais.

A realização do GP do Catar chegou a ficar ameaçada em razão da guerra (que teve início com os ataques dos Estados Unidos e de Isrel ao território iraniano no final de fevereiro). Apesar das incertezas, a entidade que comanda a Fórmula 1 confirmou a manutenção não apenas da etapa de Lusail, mas também do GP de Abu Dhabi, que será disputado na próxima semana e encerrará a temporada da Fórmula 1.

A indefinição também provocou preocupação entre as equipes. Mercedes e Ferrari, por exemplo, deixaram seus funcionários livres para decidir se viajariam ou não para as provas no Oriente Médio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto isso, a Fórmula 1 chegou a preparar o Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália, como alternativa caso as corridas não pudessem ser realizadas nos circuitos originalmente previstos no cronograma original.

O conflito já havia provocado mudanças importantes no calendário da categoria ao longo do ano. Em abril, os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita foram cancelados. A etapa barenita acabou transferida para o circuito de Sepang, na Malásia, em outubro, enquanto a prova saudita não foi realizada.

Além dos impactos logísticos, a guerra dificultou o planejamento da cobertura jornalística: muitos profissionais de imprensa optaram por não viajar para a região. Os GPs do Catar e de Abu Dhabi, que chegaram a ter a realização colocada em dúvida, foram confirmados pela FIA apenas poucas semanas antes das respectivas datas, em meio às incertezas sobre a segurança no Oriente Médio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim, permeado por um ambiente cercado de incertezas quanto à segurança de todos os envolvidos na realização da 22ª etapa, o GP do Catar será realizado neste domingo. A prova está programada para as 13h (horário de Brasília).