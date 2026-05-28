Quais os grupos da Copa do Mundo? Confira as 12 chaves do torneio
A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 está definida. O torneio, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, contará com seleções campeãs mundiais, estreantes e equipes que chegam embaladas por boas campanhas recentes no cenário internacional.
Entre os grupos que chamam mais atenção estão o K, que reúne Portugal, Colômbia e a competitiva RD Congo, além do Grupo L, com Inglaterra, Croácia e Gana. O Grupo C também aparece entre os mais observados por reunir o Brasil e o forte time do Marrocos, semifinalista da Copa de 2022.
O Mundial de 2026 - o maior da história - começa no dia 11 de junho de 2026 e vai até 19 de julho. O torneio, sediado conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá, contará com 48 seleções pela primeira vez. A partida de abertura oficial está marcada para o dia 11 no México.
A seleção brasileira estreia no Grupo C no dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Na sequência, encara o Haiti, às 22h (de Brasília), em 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e finaliza a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24 de junho, no Hard Rock Stadium, às 19h (de Brasília).
CONFIRA TODOS OS GRUPOS DA COPA DO MUNDO
Grupo A:
- México
- África do Sul
- Coreia do Sul
- República Checa
Grupo B:
- Canadá
- Bósnia e Herzegovina
- Catar
- Suíça
Grupo C:
- Brasil
- Marrocos
- Haiti
- Escócia
Grupo D:
- Estados Unidos
- Paraguai
- Austrália
- Turquia
Grupo E:
- Alemanha
- Costa do Marfim
- Curaçao
- Equador
Grupo F:
- Holanda
- Japão
- Suécia
- Tunísia
Grupo G:
- Bélgica
- Egito
- Irã
- Nova Zelândia
Grupo H:
- Espanha
- Uruguai
- Arábia Saudita
- Cabo Verde
Grupo I:
- França
- Senegal
- Iraque
- Noruega
Grupo J:
- Argentina
- Argélia
- Áustria
- Jordânia
Grupo K:
- Portugal
- República Democrática do Congo
- Uzbequistão
- Colômbia
Grupo L:
- Inglaterra
- Croácia
- Gana
- Panamá