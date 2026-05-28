Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Quais os grupos da Copa do Mundo? Confira as 12 chaves do torneio

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 09:00:00 Editado em 28.05.2026, 09:13:54
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 está definida. O torneio, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, contará com seleções campeãs mundiais, estreantes e equipes que chegam embaladas por boas campanhas recentes no cenário internacional.

Entre os grupos que chamam mais atenção estão o K, que reúne Portugal, Colômbia e a competitiva RD Congo, além do Grupo L, com Inglaterra, Croácia e Gana. O Grupo C também aparece entre os mais observados por reunir o Brasil e o forte time do Marrocos, semifinalista da Copa de 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Mundial de 2026 - o maior da história - começa no dia 11 de junho de 2026 e vai até 19 de julho. O torneio, sediado conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá, contará com 48 seleções pela primeira vez. A partida de abertura oficial está marcada para o dia 11 no México.

A seleção brasileira estreia no Grupo C no dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Na sequência, encara o Haiti, às 22h (de Brasília), em 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e finaliza a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24 de junho, no Hard Rock Stadium, às 19h (de Brasília).

CONFIRA TODOS OS GRUPOS DA COPA DO MUNDO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Grupo A:

- México

- África do Sul

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Coreia do Sul

- República Checa

Grupo B:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Canadá

- Bósnia e Herzegovina

- Catar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Suíça

Grupo C:

- Brasil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Marrocos

- Haiti

- Escócia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Grupo D:

- Estados Unidos

- Paraguai

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Austrália

- Turquia

Grupo E:

- Alemanha

- Costa do Marfim

- Curaçao

- Equador

Grupo F:

- Holanda

- Japão

- Suécia

- Tunísia

Grupo G:

- Bélgica

- Egito

- Irã

- Nova Zelândia

Grupo H:

- Espanha

- Uruguai

- Arábia Saudita

- Cabo Verde

Grupo I:

- França

- Senegal

- Iraque

- Noruega

Grupo J:

- Argentina

- Argélia

- Áustria

- Jordânia

Grupo K:

- Portugal

- República Democrática do Congo

- Uzbequistão

- Colômbia

Grupo L:

- Inglaterra

- Croácia

- Gana

- Panamá

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Chaves Copa do Mundo Futebol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV