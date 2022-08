Putellas disputa prêmio de melhor jogadora da Europa com Mead e Oberdorf

(via Agência Estado)

A espanhola Alexia Putellas vai brigar mais uma vez pelo prêmio de melhor jogadora da Europa. Vencedora da edição anterior, a meia-atacante do Barcelona está na lista final da Uefa para a premiação, ao lado da atacante britânica Beth Mead, do Arsenal, e da meio-campista alemã Lena Oberdorf, do Wolfsburg. As três também estão no top 20 da Bola de Ouro, divulgado na semana passada.

No ano passado, além de vencer o prêmio da Uefa, Putellas ganhou a Bola de Ouro e foi eleita a melhor também pela Fifa. Na temporada 2021/2022, colocou-se novamente na briga pelas honrarias ao marcar 34 gols pelo Barcelona e chegar a mais uma final da Liga dos Campeões. Embora tenha perdido a decisão para o Lyon, foi nomeada a melhor jogadora do torneio.

Putellas, contudo, não participou da Eurocopa, pois rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo durante um treinamento com a seleção espanhola. Sem ela, o torneio teve Beth Mead como protagonista. A atacante de 27 anos foi o principal nome do histórico título da Inglaterra, não à toa foi artilheira e eleita a melhor jogadora. Pelo Arsenal, fez 14 gols e deu 19 assistências.

Na final da Euro, conquistada pelas britânicas com uma vitória por 2 a 1 sobre a Alemanha, Mead encontrou Lena Oberdorf, sua adversário na briga pelo prêmio da Uefa. Com apenas 20 anos, Oberdorf se colocou como uma das meio-campistas mais completas do mundo e teve grandes exibições tanto com a camisa da seleção quanto com a do Wolfsburg.

A Uefa também divulgou as finalistas da disputa pelo título de melhor treinadora. As candidatas são Sarina Wiegman, da seleção inglesa, Martina Voss-Tecklenburg, da Alemanha, e Sonia Bompastor, do Lyon. As vencedoras serão anunciadas em cerimônia no dia 25, quando será feito o chaveamento da fase de grupos da Liga dos Campeões Masculina, em Istambul.