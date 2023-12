Pupilo de Djokovic, Medjedovic bate Arthur Fils e conquista título do Nex Gen ATP Finals

O sérvio Hamad Medjedovic conquistou, neste sábado, o Nex Gen ATP Finals, torneio disputado pelos melhores tenistas até 21 anos, ao superar o francês Arthur Fils, considerado o grande favorito ao título, por 3 sets a 2, parciais de 3/4 (6/8), 4/1, 4/2, 3/4 (9/11), e 4/1, em duelo disputado em Jeddah, na Arábia Saudita.

Ambos estavam invictos na competição, mas o pupilo de Novak Djokovic, número 1 do mundo, levou a melhor para entrar na lista dos campeões do torneio, que conta com: Hyeon Chung, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Brandon Nakashima.

Os tenistas fizeram um primeiro set equilibrado, que acabou sendo decidido no tie-break. Fils salvou dois set points, virou para cima do adversário e aproveitou a chance que teve para largar na frente. Revoltado por deixar escapar a vitória que estava nas mãos, o sérvio destruiu sua raquete.

No segundo set, Medjedovic retomou a confiança e não deu qualquer chance ao adversário de igualar o duelo com um triunfo por 4 a 1, mudando a expressão do francês, que se mostrou instável em alguns momentos da partida.

Com mais confiança, boa variação de golpes, Medjedovic continuou no mesmo ritmo no terceiro set. Chegou a protagonizar bons ralis e mostrou uma esquerda fatal para se colocar à frente do confronto com uma vitória por 4 a 2.

No quarto set, Fils voltou a equilibrar as ações e chegou a abrir 2 a 1 de vantagem. Ele estava a um ponto de fechar o quarto game, mas novamente sofreu um "apagão", deixou o adversário crescer e ficou muito perto de confirmar o título. O francês, no entanto, deu a volta por cima no tie-break, evitou match point e levou o duelo para o quinto set.

Na parcial decisiva, o sérvio apresentou um jogo mais consistente e não deu chances para o seu rival se encontrar em quadra. Ele abriu vantagem no início e definiu o set em 4 a 1 vencendo o duelo e garantindo o título.